起床驚見窗外「無臉男」詭笑！她嚇到驚聲慘叫...20萬網笑翻：真的討打

▲原PO在窗外堆起一個「無臉男雪人」。（圖／翻攝自推特／@YABUKOGI_LIFE）
實習記者賴韻如／綜合報導
對於日本人來說，冬天最大的樂趣除了滑雪以外就是堆雪人了！日本一名網友近日在推特分享，幾年前他堆雪人卻不小心把母親嚇到魂飛魄散的經驗。照片曝光後讓不少網友看了紛紛噴笑，意外掀起熱烈討論。
原PO「@YABUKOGI_LIFE」5日在推特上發布推文表示，自己在4、5年前的冬天，偷偷以宮崎駿知名動畫《神隱少女》中的角色作為發想，在餐桌前的窗外製作了一個「無臉男雪人」，沒想到母親早上起床拉開百葉窗一看到時，立刻發出超淒厲的慘叫聲，也把正在熟睡的原PO吵醒。
▲無臉男雪人大約130至150公分。（圖／翻攝自推特／@YABUKOGI_LIFE）
PO文指出，「當時花了一個小時左右堆完這個無臉男雪人，它的身高大約是130至150公分左右，臉部小細節是使用一些塑膠和紙片，再用牙籤固定而成的。」他強調，當時會做這個雪人純粹只是覺得很可愛，沒想到意外嚇到媽媽，「我最後不僅被臭罵一頓，父親還立刻將它移走並且銷毀，我當時覺得超可惜又失落。」
這篇推文PO出後立即引發熱烈討論，截至目前已達到23.8萬個愛心和6.9萬次轉發，大家紛紛留言表示，「我懂為什麼媽媽會發出慘叫聲...」、「這真的超恐怖」、「我是你媽一定揍你一頓」、「你真的討打啊！」、「我早上起來看到這個也會嚇死」、「說真的，蠻有質感的」、「超強的，逼真到很可怕」、「作得好棒」。
昔、実家のベランダにカオナシ作って朝一母親の悲鳴と共に起きたの思い出した。 pic.twitter.com/F9mqGuR8Vc— しば たい (@YABUKOGI_LIFE) 2020年1月5日