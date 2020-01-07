呱吉力挺蔡英文！　「能夠為台灣作出最正確的決定」





▲呱吉。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統與立委選舉逼近，台北市議員的網紅「呱吉」邱威傑7日在臉書上表態力挺民進黨總統候選人蔡英文，他表示，只有蔡英文，才能夠為台灣作出最正確的決定。

呱吉表示，蔡英文做為總統，理當要承擔所有執政的責任，如果對台灣的現況有任何不滿，總統也應該要概括承受一切，他也知道，有些人對蔡英文並不滿意，或許因為兩岸，也可能是因為經濟，又或者是原先對環境永續的承諾，或是其他不同的理由，在這之中，有些理由他自己也感同深受。

儘管如此，呱吉認為，現在這個時刻，只有一個總統候選人是我願意支持的，那就是蔡英文，對台灣來說，現在是一個關鍵的時刻，所選出的總統，將會影響台灣未來十年的發展前途；「而對我來說，我認為只有蔡英文，才能夠為台灣作出最正確的決定」。

呱吉還說，「如果你有什麼不滿，我答應你，從1月12日蔡英文當選後開始，我幫你罵。投票完的第一天，我就要坦白寫完我過去這一個月來，不願意談的事情」，但你1月11日，把票投給蔡英文；至於身為北松山的選民，會把立委票投給吳怡農，政黨票留給大家思考。

對於投票這件事，呱吉說，一向不支持投廢票，更反對任何人放棄自己投票的權利，1月11日請記得帶身分證、印章、投票通知書，在早上八點到下午四點，到投票所為台灣的民主、自由，付出最真實的努力。