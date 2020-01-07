女童大湖公園慘遭「風箏線割頸」　對方家長回「不好意思」閃人

▲台北市一名家長帶女兒到大湖公園踏青、慘遭風箏線割頸受傷。（圖／翻攝臉書社團）

記者張君豪／台北報導

台北市一家長1月5日帶小孩到公園出遊，小朋友卻慘遭風箏線割頸，日前上臉書社團投訴：他先生日前帶女兒到內湖大湖公園遊玩，結果旁邊有家長帶小孩放風箏玩樂，卻沒想到女兒卻被肉眼難辨的風箏線割頸，意外發生後，對方卻態度消極，僅說「不好意思」，讓女童一家人傻眼。

▲台北市一名家長帶女兒到大湖公園踏青、慘遭風箏線割頸受傷。（圖／翻攝臉書社團）

內湖大湖公園依規定是飛航管制區，依規定不得施放風箏，最高可開罰150萬元，但慘遭風箏割頸的女童家長質疑，相關單位根本沒嚴格執法，該公園假日放風箏人潮眾多、相當諷刺。

透過臉書社團爆料的小女童母親表示，5日下午先生帶著女兒到大湖公園草地區踏青，隔壁一名家長帶小孩放風箏，風箏隨著風勢左右擺動，小女童就這樣被風箏線劃到脖子，對方僅說不好意思後就離開，讓她相當傻眼，事後PO文提醒各位家長到公園要注意安全。

更讓民眾意外的是，台北市包含大湖公園、大安森林公園等知名景點事實上都禁止放風箏，目前台北市僅有新店溪、華中河濱公園以南的華中、古亭、福和、景美、木柵、道南河濱公園可以放風箏，違法施放風箏將可處30萬以上、150萬元以下罰鍰。

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