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余天專訪／蔡英文的「暖場天王」一年選3次　老將再替綠營守一回

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▲▼民進黨立委余天接受《ETtoday新聞雲》訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨立委余天接受《ETtoday新聞雲》訪問。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

縱橫綜藝圈的老大哥、民進黨立委余天，2019年對他而言，一年選舉3回已讓他疲於奔命，加上自己眼睛開刀、女兒化療，多方夾擊下顯得疲憊不堪，但沙場老將仍直挺挺在三重奮戰，替民進黨再守一回。

2015年時任民進黨總統候選人的蔡英文，在全台下鄉跑選戰，余天是她指定的「暖場天王」，那一年他幫小英唱遍全台各大造勢場合，當余天登台唱歌時，現場群眾氣氛瞬間炒熱，接續才是蔡英文大進場的高潮。余天笑著說，有一次，他要幫忙跑其他行程，沒有排在總統之前暖場，蔡英文還一直問，「余大哥呢？」

這位小英御用的「暖場天王」，在民進黨2018年11月24日民進黨九合一選戰大敗後，馬上背負起穩住陣局的重擔。余天接受《ETtoday新聞雲》訪問時搖著頭說，「那天看到輸成這樣，可能連總統連任的機會都沒有了，那天晚上想說完了，過沒多久又發生高志鵬的事情，三重區立委馬上要補選」。

余天說，黨中央可能第一時間想到他，但他當下馬上拒絕，「我說我不要了，我年紀那麼大了，我家裡老婆也不答應，我說三重有年輕人讓他們去發揮」。但是隔了一個禮拜，民進黨還是找上余天。

余天幾番拒絕後，黨中央實在沒轍，最後是總統蔡英文親自撥了一通電話，電話中總統說，「余大哥，三重這席真的很重要，我拜託你再出來一下」。余天苦笑著說，總統都這樣講了，他能怎麼辦，「我老婆聽到時還說，你選什麼選！你又老又窮選什麼東西，但我還是答應了」。

但是，地方上聽聞李余典有意爭取，可是黨中央已經徵召余天了，余天說，知道他跟行政院長蘇貞昌很好，便找院長一起去拜訪、打個招呼，「當時『韓流』正強，民進黨的所有人都應該要團結起來才可以，大家談了之後也覺得OK，我就開始跑選舉了。」

只是當時韓流實在太強，余天說，「韓國瑜到三重造勢，我的天啊，真會嚇死人，人潮多到哇賽！跟螞蟻一樣，看了真會害怕」；不過，派了人去現場觀察發現，攤位是韓粉自己從各地來的，很少三重在地的攤位，人潮也是從各地湧入，「那時候我就覺得還好，只有勤走、勤跑，所以開始掃街、掃市場」。

但是，正因為韓國瑜的聲勢浩大，讓三重在地民眾心生畏懼，這也讓余天在市場拜票時，每個人握他的手，讓他感受到很多溫暖，「每個人都跟我說，余大哥你要加油，這讓我覺得很溫暖」。

余天談到這裡，突然笑著說，在補選投票前有一天，我坐在樓上的辦公室，聽到樓下一陣吵雜聲，以為是有人打架，結果一個人急急忙忙跑上來告訴他，「大大大大大哥！總總總總總統來了！」這讓他嚇了好大一跳。

余天說，他才跑下樓，蔡英文早已經走上來了，沒有隨扈，也沒有預先通知，總統告訴他，通知很麻煩，還要勞煩警方，她乾脆自己來，只是要看看余大哥，關心他的選戰狀況，為他加油打氣。

最後，余天補選順利過關，算是為九合一選戰大敗的民進黨稍稍喘了一口氣。余天皺著眉頭苦笑著說，「你知道嗎？16日投票大家很高興，26日通知立法院報到宣誓就職，我第二天還在找辦公室、找房子，黨部電話就來了，說要開始黨內初選。」

余天說，他也只能尊重民主機制，自己雖然是最新的民意，但既然有挑戰，如果對手挑戰贏了，那也就算了，反正當初他的角色，就是替民進黨在三重拚這一席，穩住陣局，所幸補選時打好的厚實基礎，讓他初選也順利過關。

▼蔡英文出席余天「冬至搓湯圓，小英天ㄟ逗陣來團圓」活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蔡英文出席余天「冬至搓湯圓，小英天ㄟ逗陣來團圓」活動。（圖／記者湯興漢攝）

在短時間裡，余天連打兩戰，已經讓他疲於奔命，正式投入2020年大選時，李余典的女兒李旻蔚又冒出來挑戰，甚至直接高掛跟蔡英文的合照看板，讓在地綠營支持者很不是滋味，多次跑到余天的服務處痛罵。

余天說，他也沒有辦法，已經跟黨中央講過了，但李旻蔚的說法是，她總統票支持蔡英文，而在規定上，這是肖像權的問題，只要總統不說話，那也沒有辦法。余天幕僚說，其實他們的角度是天哥厚道，不想要跟晚輩計較，但低調跟厚道，反而讓她更變本加厲。

余天幕僚說，天哥就是不想要爭口水戰，國民黨前新北市長朱立倫那天也批評，說余天只是會唱歌，當下我們定調就是不要去爭。余天笑著說，「欸，朱立倫我也很熟啊，選舉一時的，大家都朋友啊」。

回顧起過去這一年，余天顯得有些疲憊不堪，一年選三次，他苦笑著搖搖頭，「真的會累死你，而且我立法院也沒有放掉喔，公督盟的出席率是百分之百」。對於公督盟指他都沒有質詢率這件事，他說，這個評斷標準只在意影片質詢，但要知道我都有簽到，我也有書面質詢，也有很多提案，官員一樣會書面答覆，角度不同而已。

除了選舉、立院工作讓余天兩頭燒之外，自己眼睛開刀，休養了一段時間，又碰上女兒復發要化療，可說是被多方夾擊；不過僅管他看上去滿是疲態，但還是一派老大哥的泰然風範。

對於韓國瑜拿著余天過去批評新潮流的話，作為政治攻擊的工具，亦是不以為意，「我本來就有話直說，關鍵點在於，國民黨你管好自家的事，自己裡面那麼亂還關心我們」。

余天說，民進黨是民主開放的政黨，黨內當然是競爭，黨內是民主化，民進黨本來就是這樣，前面吵吵鬧鬧，後面團結，私底下吵來吵去，在開會時罵來罵去，「欸，但是罵完後出來，奇怪大家目標一致。」

其實，對余天而言，這一年奔走選戰3回，在民進黨最需要他的時候，老將再戰穩住陣局，蔡英文對他的影響也甚深，先前在一場造勢場合上，總統說，余天沒有欠民進黨，是民進黨虧欠了余天，在任何選區最擔心的就是余天，此番話一出，余天幕僚說，「總統這番話，讓天哥的心融化了。」而這也成為余天願意繼續征戰的動力，願意再替民進黨守一回。

▼余天參與「台灣大凱旋」凱道大造勢會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「台灣大凱旋」凱道大造勢會,閃靈樂團,林昶佐,余天。（圖／記者李毓康攝）

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