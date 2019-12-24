北市外送平台條例審議　業者須替外送員投保「全時段意外險」

▲北市外送平台條例再放寬，業者須替外送員投保全時段意外險。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議會法規委員會24日審理台北市外送平台業者管理自治條例草案，針對業者替外送員投保有激烈討論，最終決定修改草案最關鍵的第四條，僱主須替外送員投保最低保額200萬元的意外險，且「不得排除外送服務期間以外發生事故之理賠」，全案將在下次的法規會續審。

對於外送平台規範，社民黨議員苗博雅提出對案版本，希望外送員保險時間應涵蓋外送服務期間前後一小時，原意是避免業者使用破碎型保單。不過，勞動局聲稱已經排除破碎型保單，引來民進黨市議員周威佑抨擊，「是搞不懂還是騙我們？」質疑並沒有排除破碎型保單，文字有達到目的嗎？

幾過一番激辯後，最後雙方共識再放寬投保範圍，新增但書「不得排除外送服務期間以外發生事故之理賠」，以加強對外送員的保障。

賴香伶認為，一般受雇關係有上、下班，但是承攬關係或是類勞工狀況下，工作職場難以界定，發生事故的時段也難以界定，在保護最大化的前提下，課以業者要幫外送員買全時段契約的商業保險，不管發生任何意外，即使大家擔心有道德風險，還是讓保護做到最大化，因此理賠不受時段範圍限制。

賴香伶指出，不管外送員上班、下班、休息在家，或是去吃午飯，都在保障範圍，意外險的保護方式是最大的範圍，不因時段、空間而不理賠，而且對於業者來說，保費與破碎型保單差不多，也不會因此更貴。

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