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5大交友App大頭NG照！　想變「右滑王」請你跟我這樣做

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▲▼ 別當「小頭人」，交友軟體5大NG大頭貼。（圖／ETtoday製）

▲想在交友App裡面變成「右滑王」，就不要放上5大NG照！（圖／ETtoday製）

交友軟體千百種，除了每次都在愛情間「左右為難」不知道該左滑還是右滑以外，最怕的就是滑到讓人「滿臉問號」的大頭貼照，在樹後露出半張臉、頭埋在貓背後，讓人看了都想在手機前面吶喊，「安安你有事嗎！」。今天就讓ETtoday新聞雲幫你整理「交友軟體5大NG大頭貼」，讓你瞬間變成「右滑王」，幫助你在交友App的愛情海中，乘著小船能早日滑向心愛的人兒。

5大NG照片

1.風景很美人卻很小的「請問人在哪照」：

躲在海灘的椰子樹下、在各大景點的地標旁邊比著Ya，我知道這些背景超美，但是人超不明顯的照片，只佔了畫面的百分之一，有時候旁邊還有路人，看了真的會抓狂啊。

請繼續往下閱讀...

2.到底是哪個人的「猜猜照」：

我知道你朋友很多，但是大頭貼請放上自己的照片，不要跟你的爸爸媽媽、麻吉閨蜜通通照在一起，萬一我喜歡的是旁邊的人，你不就尷尬了嗎？

omi 。（圖／品牌提供）

▲是啦，照片裡都有你，但最好看得出來你長什麼樣子!（圖／ETtdoay製）

3.硬要用東西遮住「半臉照」：

雖然能看出是本人，但硬要用帽子、手，學著偶像比出V的姿勢，把自己的五官全擋住，或是戴著帽子、帽T，壓得超級低，完全看不清楚正臉，讓人完全失去耐心。

4.解析度超低的「復古照」：

已經要2020年了，照片最少都要來個720p吧！不要拿出10年前只有144p的照片，還要寫個註解「回憶」，看不清楚你的人，我怎麼滑向右邊啊！

5.只看到貓狗的「請問主人是誰照」：

我知道汪汪跟喵喵很可愛，但是我想要交友的是你，不是你家的寵物，把這個放在Hashtag標籤就好，請你給我你本人的正臉照好嗎！

omi 。（圖／品牌提供）

▲現在長得不能看嗎?非要用低解析或寵物照來取代?（圖／ETtdoay製）

每次看到上面這5種NG大頭貼，你是不是也恨的心癢癢啊？有時候看到興趣相同的菜，很想要往右滑，但在沒看到清楚的臉照前，「臣妾就是不行啊！」。這時候除了自己也要避免這些NG照外，讓對你有好感的人能迅速往右滑，剩下的就交給Omi就對了！

Omi不僅打造最高顏值的交友環境，更可以透過內建AI照片審查機制，踢除掉假帳號，大幅降低遇到NG照片的機會，不再邊滑邊氣得心癢癢，讓你看到的每一張照片絕對是最真實的他／她，不再陷入愛情抉擇的「左右為難」。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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