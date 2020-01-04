1歲女寶車禍重傷送醫！「右腿皮肉全掉」滲血水　醫診斷皺眉：怎麼是燒傷？

▲1歲女童和媽媽遇車禍。（圖／翻攝自看看新聞）

記者 鄭思楠／綜合報導

深圳市一位年輕母親日前騎著電動單車，載著1歲半的女兒準備回家，路過一條街道時，因為道路正在清洗、比較濕滑，不慎連人帶車滑倒。她嚇瘋，趕緊帶著摔傷的女兒衝到醫院救治。沒想到，醫生診斷後皺眉，女童竟燒傷了，右腿大面積三度燒傷。

據《看看新聞》報導，騎車摔倒應該是外傷，孩子怎麼會燒傷了呢？醫生仔細詢問後確認，孩子嚴重燒傷的原因是清潔工使用了燒鹼（氫氧化鈉）洗地。

▲醫生診斷：孩子竟是燒傷。（圖／翻攝自看看新聞）

氫氧化鈉又稱燒鹼和苛性鈉，化學式為NaOH，是一種具有高腐蝕性的強鹼，與酸接觸會發生劇烈反應，放出大量的熱，屬於危險化學品範疇；人體吸入、食入或皮膚接觸都可能起嚴重損害。

專家表示，用燒鹼洗地雖然能把地洗乾淨，但是會危及市民出行安全；並且這樣的水經過下水道流入河道，會給城市的生態環境帶來更大危害。清潔公司饒姓負責人表示，目前已經停止使用燒鹼洗地。

經過大半個月的治療，目前女童已經出院，但是醫生表示，「要想以後不影響走路，還需要長時間治療。」對此，饒姓負責人表示，將為受害人送去應急的費用，並承擔孩子後續的一切治療費用。

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▼清潔工用燒堿清洗地板。（圖／翻攝自看看新聞）