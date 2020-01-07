4歲男童客廳玩耍「遭摺疊桌V字夾」　媽抱兒下樓喊救命來不及...崩潰大哭！

▲4歲男童疑遭摺疊桌夾死。（圖／翻攝星島日報）

記者劉亭／綜合報導

香港西環一名4歲男童6日晚間7時許在家中玩耍時，不慎被家中折疊桌夾到頭部，被桌腳勒到昏迷，母親發現後立即報警求助，並抱著兒子下樓大叫救命，但男童送醫後仍然宣告不治。男童母親當場崩潰痛哭，丈夫在旁強忍傷痛攙扶並安慰妻子。

綜合港媒報導，4歲男童居住於西邊街一處民宅中，一家5口包含爺爺、奶奶、媽媽、4歲男童及男童的大姑，事發時家中只有4歲男童與媽媽，而男童父親則任職於廚房工作鮮少回家，一家人是大陸來的新移民家庭。

鄰居何小姐透露，當天準備回家時，在3、4樓梯間時看見死者母親抱著兒子，神色相當慌張，詢問後才知道小孩已失去知覺，她趕緊協助把小孩抱下樓，在1樓小孩爺爺也回來，一起幫忙抬孩子，之後由救護車送往醫院急救。

▲男童母親當時抱著小孩下樓求救。（圖／翻攝自Google地圖）

西區警區刑事總督察吳基駿表示，警方6日晚上7時26分接獲報案，指西邊街一唐樓地下有一名女子叫救命。警方趕到現場發現一名24歲卓姓女子、及一名陷入昏迷的李姓4歲男童，立即為男童急救及代為召救護車。

救護車約6至7分鐘後到場，將男童送到瑪麗醫院，至晚上8時25分證實死亡。吳基駿也指出，男童的頸項位置有一個「V」型的傷痕，共10公分長，初步相信是折疊桌意外，未涉及刑事成分，但死因仍待法醫驗屍確定。

當時卓姓母親在房間內收拾，男童則自己在客廳，折疊桌原本在客廳正常開啟狀態，男童疑似被桌腳勒至昏迷，折疊桌雖然有安全裝置，但當時並未啟動，因此釀成憾事。

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