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陸女疑染武漢肺炎「拒隔離」　堅持「住飯店顧女兒」港醫院擋不住

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▲▼ 陸女疑染武漢肺炎「拒隔離」　港醫院無權留人「任她住飯店」。（圖／香港01授權，梁鵬威，無隨意翻拍以免侵權）

▲因應武漢市的疫情，港府也提升應變級別至「嚴重」，市民出入公立醫院都有戴口罩（圖非新聞當事人）。　（圖／香港01授權，梁鵬威攝，請勿翻拍以免侵權）

圖文／《香港01》

湖北省武漢市「不明原因肺炎」疫情持續，香港也陸續出現更多懷疑個案。有醫護人員向《香港01》透露，一名曾到武漢的內地女子5日到律敦治醫院求醫，她有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道感染病徵，左肺也有陰影，醫院為她抽取樣本化驗，但仍未有化驗結果之際，該名女子就要求出院，稱要到沙田帝都酒店照顧女兒。由於醫院管理局及衞生署目前無權就不明肺炎疫症向病人發出隔離令，只能容許該名女子出院，目前未知她的去向。

《香港01》就事件向醫管局、衞生署、食物及衞生局、沙田帝都酒店查詢，正等待回覆。

醫護人員透露，一名45歲的內地女子昨天到律敦治醫院求醫。她稱自己在1月3日曾到武漢，但沒有說明是否曾到濕街市（傳統市場），她隔日抵港，因感到不適而於昨天（1月5日）到律敦治醫院求醫，當時有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道感染病徵，肺部X光檢查顯示左肺有陰影，院方安排她入住隔離病房及抽取樣本化驗，也通報了衞生防護中心。

▼疑染病女子與女兒下榻的飯店，櫃檯人員未配戴口罩。（圖／香港01授權，鄺曉斌攝，請勿翻拍以免侵權）

▲▼ 陸女疑染武漢肺炎「拒隔離」　港醫院無權留人「任她住飯店」。（圖／香港01授權，鄺曉斌攝，無隨意翻拍以免侵權）

不過，該名女子後來要求出院，稱要到沙田帝都酒店照顧女兒，雖然仍未有化驗結果，但由於現時引致武漢肺炎爆發的不明病毒，未被納入《預防及控制疾病條例》法例下，衞生署無權向病人發出隔離令，醫護人員在勸喻無效，告知該名女子相關風險後，容許她出院，「（醫院）高層都知道這件事，但阻止不了。」據了解，她出院時部份症狀有消減，但仍有痰。

根據香港法例第599A章 《預防及控制疾病規例》23及25條，衞生主任有權發出隔離令，隔離一個懷疑受指明傳染病感染的人；衞生署署長就可以要求隔離某地方，以防止任何指明傳染病蔓延。

不過，目前條例下指明的傳染病只包括SARS、MERS、禽流感、鼠疫、天花、廣泛耐藥結核病及病毒性出血熱共7種疾病，不包括未知的疾病，如本次武漢的不明病毒。

香港食物及衞生局局長陳肇始先前曾提出將會修改條例，將武漢的不明病毒納入條例，但預計需要數個星期。

《香港01》記者今午到沙田帝都酒店了解事件，發現櫃檯職員沒有戴口罩。被問到是否知悉有住客屬本地相關懷疑個案時，職員著記者向酒店傳訊部查詢。

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