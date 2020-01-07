妻難產亡！女嬰搶救6天...父流淚簽器捐「遺愛3人」：我的小天使謝謝妳來過

▲父親讓女兒器捐遺愛，淚吻她臉頰道別。（圖／翻攝自浙江新聞，下同）

圖文／CTWANT

大陸浙江一對夫妻原本滿心歡喜準備迎接女兒出生，沒想到媽媽在生產過程中，難產而死，而女嬰則是出生6天就因重度窒息離世。女嬰的爸爸最後決定，捐出女兒一對眼角膜、腎臟遺愛人間；最後告別時，他輕輕朝女兒額頭親吻一下，「我的小天使，感謝妳來過這個世界。」

根據《浙江新聞》報導，回顧生產當天，女嬰的母親在生產過程中，因羊水栓塞，導致急救無效，不幸離世；而孩子也因重度窒息被送進加護病房搶救，儘管醫生全力救治，但生命仍垂危，6天後仍離開人間。

▲眾人感謝女嬰的遺愛。

女嬰的父親表示，妻子曾經提過，如果生命無法挽回，就想辦法多去幫助其他人，因此做出器捐的決定，讓孩子以另種方式活著、來感受這個世界，相信過世的妻子一定也會支持他的想法；他簽下了器官捐贈同意書，相信女兒會在另一個世界和媽媽重逢。

進手術室前，女嬰父親流著淚水輕輕吻了女兒的額頭，「我的小天使，感謝妳來過這個世界。」讓一旁的人全紅了眼眶。女嬰捐出一對眼角膜和一對腎臟，救治了一名重症患者，以及幫助2名盲人重見光明；雖然小生命來不及綻放，但仍以其他方式盛開在別人的生命裡。

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