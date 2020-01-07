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暗黑真相網PO「第一次包養就上手」　金融正妹驚見個人照怒告結果出爐

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暗黑真相網PO「第一次包養就上手」配金融正妹洪慈憶照片　挨告結果出爐。（圖／翻攝洪慈憶臉書）

▲洪慈憶提告表示，該文易致使閱覽者誤認她也被包養，或開戶後可與他人有不正常關係的營業員。（圖／翻攝洪慈憶臉書）

記者陳俊宏／台北報導

曾被媒體封為「金融正妹」的洪慈憶，發現個人照片遭「暗黑真相網」臉書粉專拿去當文章配圖，標題還是「第一次包養就上手」，害她受到誤會，氣得提告要求賠償60萬元並公開道歉。法官判暗黑真相網得賠償6萬元，並在臉書、網站刊登道歉啟事30天。

判決指出，洪慈憶指控，暗黑真相網2019年10月在臉書貼文指稱，找網路營業員開戶下單，之後看營業員「會投懷送抱」、「還是直接開價」等內容，並於貼文下方貼載「完整故事」連結，該連結並導入標題為「第一次包養就上手」的網路文章。

洪女控訴，該文章描述「我的經驗大約一半一半。但我始終相信，無法達陣的那一半，主要原因應該還是『她有更多比我更大咖的客戶』」等內容；文章並引用她的照片，底下留言還說，「這女的我聽過耶，該不會她也有在…」，顯然極易致使閱覽者誤認她也被包養，或開戶後可與他人有不正常關係的營業員。

洪女表示，她得知此事後，私訊要求「暗黑真相網」撤下文章但被拒絕，因此提告求償60萬元，刊登道歉啟事30天並刪除原本文章。

▼洪女不滿個人照被拿來搭配「包養文章」，因此提告。（圖／翻攝「暗黑真相網」臉書）

從事金融業的洪女不滿遭影射包養，向臉書PO文者提告求償60萬元。（圖／翻攝自Facebook／暗黑真相網、洪慈憶）

對此，暗黑真相網林姓負責人辯稱，文章所引用是原告在臉書上下的廣告而非圖片，不特定人均可看到該圖，當初圖片點進去後連結至原告個人網誌頁面，他看到該圖去分享該廣告連結，否認分享該廣告行為屬違法。

林男辯稱，該文章評論有分好幾個段落，他只有第一個段落是針對原告的部分下評論，其餘只是闡述個人經驗，沒有任何一個字有提到原告被包養；他在文章評論下面分享，評論內容連結的文章雖有寫到包養，但該篇「第一次包養就上手」一文，內容完全沒提到原告。

但台北地院法官認為，文章客觀上顯易使閱覽者，誤認原告身為知名金融從業人員，竟不知潔身自愛，竟以不正常男女關係或可接受包養等方式，對外招攬大咖證券金融客戶，使原告品德、操守、專業等社會評價受到貶抑，而侵害原告名譽權。

法官審酌雙方身分、經濟狀況等，判被告連帶賠償精神慰撫金6萬元，並在「暗黑真相網」臉書帳號及網站上公開置頂道歉啟事30天，且應撤下與原告有關的連結及圖片。全案可上訴。

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