日本大眼正妹「徵男人」每月還付11萬元　3.7萬網友暴動：已辭掉工作

▲日本大眼正妹發文「徵男人」。（圖／翻攝自Twitter／@miu___miu___u）

實習記者曾筠淇／綜合報導

「只要不花心，不做家事也可以！」一名日本女網友日前在網路上「徵男人」，她開出的條件很簡單，只要年齡介於18歲至28歲，全都有機會！而且如果被她選中，還可以得到月薪40萬日圓（約新台幣11萬元），連房租、餐費都不用自己出。此文一出，立刻引發網友暴動，共計3.7萬人按愛心，還有1500則留言湧現。

這名女網友在自己的推特上發文寫道，「這是一份薪資很優渥的工作！年齡介於18歲至28歲的男人，如果你不想辛苦工作，那就把自己的照片和履歷傳過來，只要你不外遇，就算不做家事、在外賭博都無所謂，我還可以支付你一個月至少40萬日圓的薪水，且你也不必負擔房租及餐費，跟姐姐一起生活吧！」

►欸~妳過來一下！妳過來一下

貼文才一發出，便有不少網友紛紛留言回應，「月薪20萬日圓（約新台幣5.7萬元）我就滿意了」、「22歲、180公分、60公斤」、「我29歲單身」、「36歲的失業男子可以嗎」、「我不賭博，也會做家事、帶你去約會，請選擇我」、「我已經辭掉工作了，什麼時候可以拿到鑰匙？」

許多網友看見這則招募訊息，便在留言處下趕緊報名，寫出自己的年齡還有加分條件，還貼出自己最滿意的照片進行徵選，雖然不確定目前這位大眼正妹是否有如願「徵到男人」，但也確實造成轟動，讓3萬7000多名網友都按愛心，還有1萬8千次的轉推。