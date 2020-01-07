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富士康主管爆霸凌台商！加盟雞排「女密友太累」反悔　糾眾逼高價回收

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▲富士康鄭姓處長（右）找來多名當地人，到陳姓台商的雞排總店叫囂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊 

富士康成都科技園區2名高階台籍幹部，遭控夥同大批人馬欺壓台商。在園區附近開雞排店的陳姓台商向本刊投訴，富士康鄭姓處長及張姓經理看他生意不錯，主動要求加盟，鄭還找了女密友當店長。

富士康成都科技園區鄭姓處長（圖）遭投訴糾眾霸凌、欺壓台商。（翻攝臉書）

鄭姓處長（左1）要求陳姓台商在店門口罰站，恐嚇他支付高額賠償金。（投訴人提供）

鄭姓處長找女密友（右）當雞排加盟店的店長，最後鬧出糾紛。（投訴人提供）

加盟店生意很好，但女店長卻抱怨太累、不想繼續經營，台商表明願用8折價收購器材，但鄭不接受，竟糾眾到雞排總店前站崗、叫囂，還把台商叫來罰站，逼他支付人民幣16萬元（約新台幣68萬元）吃下加盟店，惡行惡狀都被監視器錄下。台商將總店交給朋友代管，回台向鴻海總部檢舉，也呼籲鴻海加強管理，別讓幾顆老鼠屎壞了一鍋粥。

今年1月2日，在四川成都經營雞排店的陳姓台商，一與記者碰面，就委屈訴說遭富士康成都科技園區二名高階主管欺壓的過程。陳氣憤地表示：「沒想到堂堂大企業的高階幹部，竟聯手霸凌台灣同鄉，這口氣我實在吞不下去！」

陳姓台商（圖）控訴富士康成都科技園區二名高階主管，涉嫌霸凌、欺壓他。（投訴人提供）

富士康成都科技園區是生產iPad的重鎮，傳出高階台幹欺壓台商的醜聞。（投訴人提供）

陳姓台商指的高階主管，就是富士康成都科技園區的鄭姓處長和張姓經理。本來與陳合夥在當地賣雞排的他們，因加盟店長、鄭的女密友好逸惡勞，不想繼續經營，竟然用恐嚇脅迫的手段，逼陳高價回收加盟店，讓陳不堪其擾，連員工也遭嚇跑。


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