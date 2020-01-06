台港澳十大法治事件　反滲透法、惠台26條均上榜

▲台港澳十大法治事件研討會。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／天津報導

南開大學台港澳研究中心5日舉行研討會，挑選台港澳2019年十大法治事件。其中，涉台內容有四條入選，包含立法院三讀通過「兩岸人民關係條例」增訂條文、《反滲透法》三讀通過等；香港《逃犯條例》修例、香港特首林鄭月娥引《緊急法》訂立《禁蒙面法》等均上榜。

此活動由南開大學台港澳研究中心、清華大學港澳研究中心、清華大學國家治理研究院、北京航空航天大學一國兩制法律研究中心、北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所、與廈門大學台灣研究院法律研究所主辦，已連續舉辦六年。

經過與會學者、大陸專家與媒體票選，最終選出2019年台港澳十大法治事件，分別是：一、台灣立法院三讀通過《兩岸人民關係條例》增訂條文；二、國台辦等20個部門出台《關於進步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》(即26條措施)；三、台灣立法院三讀通過《反滲透法》。四、《告台灣同胞書》發表40週年紀念會在京舉行，習近平出席紀念會並發表重要講話。

五、香港特區政府修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》；六、香港特區行政長官林鄭月娥就特區政府依法禁止「香港民族黨」運作等有關情況向中央人民政府提交報告；七、香港特區行政長官林鄭月娥會同行政會議決定引用《緊急法》》訂立《禁蒙面法》；八、香港特別行政區舉行第六屆區議會選舉。

九、大陸全國人大常委會通過《關於授權澳門特別行政區對橫琴口岸澳方口岸區及相關理伸區實施管轄的決定》；十、澳門主權移交20週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮。

▲▼立法院三讀通過《反滲透法》。（圖／記者屠惠剛攝）