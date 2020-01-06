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周柏吟持「一國兩制」相關布條上節目　遭綠營告竊盜、侵占

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▲雲林縣政府新聞處前處長周柏吟拿布條上節目畫面，今民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文按鈴控告其毀損、竊盜、侵占等罪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文以周柏吟拿布條上節目畫面佐證，按鈴控告其毀損、竊盜、侵占等罪。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近日雲林縣內大量出現「一國兩制→韓國瑜、張嘉郡」布條，日前雲縣府前新聞處長周伯吟，拿著布條上節目控綠營敢做不敢當；民進黨雲林縣黨部6日召開記者會，強調布條「本來就我們做的啊，上面都有署名」，這是有所本的東西，並控告藍營涉竊盜、毀損，且呼籲網友不要聽藍營的話任意割布條，以免犯法。

雲林縣內近來懸掛上千件「一國兩制」相關布條，昨天蔡英文總統南下雲林，遇上張嘉郡向其喊話陳情要求撤下布條，今日布條風波持續延燒，藍營一早開記者會指控綠營以不實言論抹紅，表示韓國瑜一再重申從未主張也沒說過一國兩制，民進黨以此布條到處散布假消息，顯已意圖使人不當選，並已對綠營提告違反選罷法。

民進黨雲林縣黨部今日中午前往雲林地檢署按鈴提告雲林縣政府新聞處前處長周柏吟毀損、竊盜、侵占等罪，雲林縣黨部副執行長林鴻文指出，周柏吟明知「一國二制」布條為雲林縣黨部所製作之布條，並已獲檢察官認定為「言論自由」範疇，卻公開號召民眾剪布條，還侵占布條拿到台北，嚴重破壞法制。

林鴻文說，言論自由是台灣最可貴的民主素養之一，布條上箭頭符號意指為「請張嘉郡說清楚自己對台灣未來方向」，並無不妥，且布條清楚由雲林縣黨部署名，張嘉郡陣營也已針對黨部提出告訴，何況周柏吟在中天電視節目還公開表示「檢察官認定該布條屬言論自由範疇」，仍昧於事實，號召支持者剪布條，更自己「收藏」布條，身為政治人物做了最不好的示範。

對於民進黨的指控，周柏吟也公開表示，該布條為1月2日中天庶民列車節目活動於雲林進行時，地方鄉親帶至節目現場，詢問此一明顯違背事實，抹黑造謠布條情況時，交由節目製作單位且當日經詢問民進黨雲林縣黨部也未獲回應，1月4日節目進行時，經製作單位提示拿出同一布條在節目上討論，現場致電民進黨雲林縣黨部尋問，亦未獲得回應。

周柏吟說，現場同臺節目的民進黨籍張茂楠議員亦為民進黨雲林縣黨部辯稱，「雲林掛那個布條其實是有人去操作，有人去做但是不代表是民進黨雲林縣黨部」。既然如此，本人響應民進黨代表張茂楠議員說法，公開呼籲民進黨自清、一同緝凶，與鄉親一起，共同割除違法競選布條。

周柏吟指出，從1月2日起多次面對質疑，民進黨從不願親自說清楚講明白，現在為了告我才出來承認布條是他們做的，令人懷疑民進黨雲林縣黨部故意掛出這布條，就是為了抹紅抹黑；沒有根據的指控，不會因為有署名就不屬於違法行為，我們呼籲全民反奧步不讓惡質選風傷害雲林。

▲雲林縣政府新聞處前處長周柏吟拿布條上節目畫面，今民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文按鈴控告其毀損、竊盜、侵占等罪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府新聞處前處長周柏吟拿「一國兩制→韓國瑜、張嘉郡」布條上節目畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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