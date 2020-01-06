　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德掃街到淡水！　細數呂孫綾4年政績對連任有信心

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼呂孫綾。（圖／呂孫綾競選辦公室提供）

▲支持者贈送包子、粽子，希望呂孫綾能夠「包中」。（圖／呂孫綾競選辦公室提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

總統蔡英文、副總統陳建仁、民進黨黨主席卓榮泰和副總統候選人賴清德6日兵分四路，在全國進行車隊掃街。賴清德早上來到淡水，與新北市第1選區民進黨立委參選人呂孫綾一同拜票，與民眾問好問安，衝刺選情，同時也大大肯定呂4年來的政績有目共睹，對於連任之路相當有信心。

賴清德表示，過去在接受呂孫綾問政時，就非常欣賞那不分大小事，認真做好每一件事的精神，從國家主權、守護民主自由到爭取選區的建設，在遇上選民所提出的問題時，都是親力親為，像是拖了20年的淡江大橋、增設五股交流道銜接65號快速道路的閘道，還有關渡大橋耐震補強，都是呂任內積極去推動的。

▲▼呂孫綾。（圖／呂孫綾競選辦公室提供）

▲蔡英文前往淡水保安廟、三芝小基隆福成宮參拜，為呂孫綾加油站台。（圖／呂孫綾競選辦公室提供）

呂孫綾也表示，選區內非常多的建設都是賴清德任內核定通過，同時也佩服賴清德身為台灣民主自由奮鬥的前輩，給予非常多的提攜與傳承，雖然選情緊繃，但還是有信心能夠連任成功。

現場民眾致贈包子和粽子，預祝呂孫綾、賴清德和蔡英文都能夠包中。賴清德也向民眾呼籲，雖然對選情相當有信心，但支持者一定要出來投票，在投票日當天投下神聖的1票，支持呂孫綾在國會繼續替大家服務。

ET快訊
蔡依林開唱「台下一堆大咖」　網看到林志穎老婆驚：怎麼有2個林
全家199福袋開箱！他見滿滿洋芋片哭了…網抽「800元贈品」
快訊／嘉義發生規模4.7地震　最大震度4級
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳秉叡拚連任…合體蔡英文造勢「吸3萬支持者」！　馬英九陪陳明義隔空較勁

韓國瑜「台灣中邪」說　張銘祐：背後的概念是針對民進黨

賴清德掃街到淡水！　細數呂孫綾4年政績對連任有信心

游錫堃再度站台！　賴品妤帶選民「悼念殉職國軍」

李永萍瑞平雙貢造勢悼念追思　「飛官爸爸冒死值勤卻被砍年金」

蔡英文與鍾佳濱屏東合體　車隊掃街號召返鄉投票

四川伯陪葉壽山屏東夜市拜票　臉書直播3萬人次觀看　

張志明台東縱谷車隊拜票　黃健庭、饒慶鈴接棒陪掃街

蘇巧慧「閃亮巧慧棒」粉絲瘋搶秒殺　黃志雄喊讓「中華民國再見藍天」

「終極催票武器」韓冰站台救選情？　李佳芬正面回應：那只是大家的期待

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

吳秉叡拚連任…合體蔡英文造勢「吸3萬支持者」！　馬英九陪陳明義隔空較勁

韓國瑜「台灣中邪」說　張銘祐：背後的概念是針對民進黨

賴清德掃街到淡水！　細數呂孫綾4年政績對連任有信心

游錫堃再度站台！　賴品妤帶選民「悼念殉職國軍」

李永萍瑞平雙貢造勢悼念追思　「飛官爸爸冒死值勤卻被砍年金」

蔡英文與鍾佳濱屏東合體　車隊掃街號召返鄉投票

四川伯陪葉壽山屏東夜市拜票　臉書直播3萬人次觀看　

張志明台東縱谷車隊拜票　黃健庭、饒慶鈴接棒陪掃街

蘇巧慧「閃亮巧慧棒」粉絲瘋搶秒殺　黃志雄喊讓「中華民國再見藍天」

「終極催票武器」韓冰站台救選情？　李佳芬正面回應：那只是大家的期待

空污高峰期對策！搬出空氣清淨機阻止「流感、PM2.5、甲醛」在家肆虐

連撞4車引擎蓋「倒Ｖ字型」凹陷　駕駛：不知道怎麼撞上去的

1塊鏡子3種視角　Aston Martin「新後視鏡技術」將可全球通用

雙美膠原蛋白稱霸中國大陸市佔　董座林齊國喊今年目標成長15%

對浪貓說「有緣早上幫你」牠卻不見　隔幾天空降家裡2樓逼收編

金球獎內幕／小布、前妻「座位就在隔壁」故意的！驚爆雙方簽署同意　

警送還遺失畢業證書　母一見又喜又悲：兒已去世，臨終前交代護貝...

吳秉叡拚連任…合體蔡英文造勢「吸3萬支持者」！　馬英九陪陳明義隔空較勁

不願送走12強美國隊外野頂級潛力　天使先發交易卡關

攜「玩具槍」辦登機手續！泰籍男被控「無牌藏槍」...今獲保釋禁離港

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

PO合成圖批蔡「羞辱國軍」　葉毓蘭被灌爆刪圖道歉

震撼空拍！蔡英文台南、桃園、新北造勢擠爆23萬人

美女財經專家爆料　吳怡農沒女友

韓國瑜：每天看女國中生「又白又漂亮小腿」

何庭歡：想了解館長對韓有什麼誤會

謝龍介問：蔡做得好嗎？　韓粉喊好

余天每月淨存91萬？柯：去開理財節目

韓造勢場「擊落」不明空拍機　一查糗了

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

沈一鳴空官畢業照座右銘曝　同窗淚秀「2160期徽密碼」

11張圖回顧韓2019年「Top10語錄」

投票必知5事　秒懂有效票跟廢票

更多熱門

相關新聞

劉櫂豪爭取釋迦出口大陸　補助運費每公斤3元

劉櫂豪爭取釋迦出口大陸　補助運費每公斤3元

台東立委劉櫂豪爭取釋迦拓展及行銷中國市場補助，農委會於108年12月31日正式核定今年1月1日至3月31日止，釋迦行銷中國大陸市場，補助運費每公斤3元，期能深化大陸市場，增加競爭力，幫助農民收益。

陳學聖遭誣指「喬國賠」反告王浩宇　檢不起訴

陳學聖遭誣指「喬國賠」反告王浩宇　檢不起訴

蔡英文鍾佳濱合體　車隊掃街號召返鄉投票

蔡英文鍾佳濱合體　車隊掃街號召返鄉投票

招牌涉抹黑違反選罷法　宜蘭綠營提告

招牌涉抹黑違反選罷法　宜蘭綠營提告

四川伯陪葉壽山夜市拜票　臉書直播3萬人次觀看　

四川伯陪葉壽山夜市拜票　臉書直播3萬人次觀看　

關鍵字：

呂孫綾賴清德2020大選2020新北市立委

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面