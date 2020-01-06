賴清德掃街到淡水！　細數呂孫綾4年政績對連任有信心

▲支持者贈送包子、粽子，希望呂孫綾能夠「包中」。（圖／呂孫綾競選辦公室提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

總統蔡英文、副總統陳建仁、民進黨黨主席卓榮泰和副總統候選人賴清德6日兵分四路，在全國進行車隊掃街。賴清德早上來到淡水，與新北市第1選區民進黨立委參選人呂孫綾一同拜票，與民眾問好問安，衝刺選情，同時也大大肯定呂4年來的政績有目共睹，對於連任之路相當有信心。

賴清德表示，過去在接受呂孫綾問政時，就非常欣賞那不分大小事，認真做好每一件事的精神，從國家主權、守護民主自由到爭取選區的建設，在遇上選民所提出的問題時，都是親力親為，像是拖了20年的淡江大橋、增設五股交流道銜接65號快速道路的閘道，還有關渡大橋耐震補強，都是呂任內積極去推動的。

▲蔡英文前往淡水保安廟、三芝小基隆福成宮參拜，為呂孫綾加油站台。（圖／呂孫綾競選辦公室提供）

呂孫綾也表示，選區內非常多的建設都是賴清德任內核定通過，同時也佩服賴清德身為台灣民主自由奮鬥的前輩，給予非常多的提攜與傳承，雖然選情緊繃，但還是有信心能夠連任成功。

現場民眾致贈包子和粽子，預祝呂孫綾、賴清德和蔡英文都能夠包中。賴清德也向民眾呼籲，雖然對選情相當有信心，但支持者一定要出來投票，在投票日當天投下神聖的1票，支持呂孫綾在國會繼續替大家服務。