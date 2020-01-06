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印度空軍斥資377億元　計畫3年開發兩架360度空中預警機

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實習記者羅明輝／綜合報導

面對中國與巴基斯坦的威脅，印度國防採購委員會（DAC）上個月通過空軍與國防研究暨發展組織（DRDO）900億盧比（約新台幣377億元）的預算提案，將購買兩架空中巴士A-330客機，並預計在3年內將這兩架客機開發為全天候覆蓋360度空中預警機。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times），一名高階官員透露，在國防採購委員會批准後這項開發提案後，目前提案已提交給印度內閣安全委員會（CabinetCommittee on Security，CCS），等待CCS做出最終決定後，估計就會在3年之內執行。

「在巴拉科特（Balakot）空襲後，他們迫切需要更多預警機。」這名官員提到，印度空軍去年2月在巴基斯坦西北城市巴拉克特，轟炸恐怖組織的基地後，察覺巴基斯坦能夠在北部與南部部署兩架瑞典紳寶2000型（Saab-2000）全天候預警機，但印度在面對東線（中國）與西線（巴基斯坦）夾擊的威脅時，空中預警系統只能每天覆蓋12個小時，實力明顯有所差距。

▲ 印度計畫在3年內發展2架全天候覆蓋360度空中預警機。圖為E-2C 空中預警機。（圖／翻攝自維基百科）

作為印度兩大潛在敵人，中國擁有30架空中早期預警機，巴基斯坦也擁有7架中國製「喀喇崑崙鷹3」（Karakoram Eagle ZDK-03）早期預警機，及2架瑞典紳寶2000型（Saab-2000）預警機。

考量到不論預警機數量，還是裝備能力，印度都遠遠落後中、巴，印度空軍與DRDO決定採購2架空中巴士A-330廣體客機，再安裝印度自行開發、可以覆蓋360度範圍的電子掃瞄陣列雷達（AESA），改裝成能在戰場上指揮戰機和戰鬥直升機的預警機（AWASC）。相關的開發費用，由印度空軍與DRDO分別各負擔一半。

另外，DRDO還決定將第3架巴西航空工業公司（Embraer）新型EMB-145I空中預警機移交給印度空軍，以進一部增強印度空軍戰力。據了解，EMB-145I空中預警機由Embraer 的ERJ-145噴射機做研發，具備空中加油探頭，飛行高度可達到1萬700公尺，並裝有DRDO開發的兩套雷達，雷達操作高度約2萬5000公尺，擁側面150度探測能力，同時還有可供飛彈預警的紅外線探測系統，第一架已經在2017年於印度空軍服役。

印度空軍還在俄羅斯A-50預警機平台上安裝以色列製「獵鷹」（PHALCON）雷達，這款預警機共有3架，不但可以追蹤戰機或飛彈等空中威脅，還可引導作戰還擊；如果不是因為以色列「獵鷹」AWACS，在去年2月27日的印巴空戰中，對巴基斯坦軍機越界空襲，那麼印度空軍的反擊力道將變弱。

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