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快訊／蘇貞昌宣布蘇花改歷經9年！下午4時通車　蘇澳到花蓮省1小時

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▲▼蘇花改。（圖／公路總局提供）

▲蘇花改。（圖／公路總局提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌6日上午在蘇花改谷風隧道南口北上線主持通車典禮時，正式宣布台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）歷經9年施工，終於正式通車。交通部公路總局長陳彥伯則表示，預計下午4時蘇花改通車，蘇澳到花蓮行車時間估計將可省約59分鐘。。

蘇貞昌在接受媒體訪問時表示，他今天特別要來向鄉親報告好消息，同時也要來向工程人員致敬，「蘇花改通車了，這是經過多少人一鑿一鎚、一挑一擔的辛苦，我們要特別感謝沿路來這麼多工作人員，這麼辛苦。」同時，他也向鄉親報告好消息，鄉親一直需要一條安全回家的路，政府非常努力在做，當然不可能一步抵達，但是一階段一階段地完成，今天的完成不是結束，而是一個階段的完成，又一個新的階段，包括從東澳到南澳，包括從和平到崇德之間，還有很多階段，我們還要繼續完成。

蘇貞昌說，去年底我已經核定可行性研究，會再繼續為花蓮、台東所有鄉親一條安全回家的路來努力，希望大家一起再給工程人員加油。

至於會不會擔心春節有塞車問題，產生漏斗效應？蘇貞昌表示，春節是國人最大的節慶，大家也都想回家團圓或到處走走，所以去年他就已經宣布，我們在除夕的前一天就開始彈性放假，這是新的做法，希望國人同胞早一點安排可以方便的時間出遊，或者回家。

蘇貞昌說，同時新的路網完成，難免一開始有些不適應，所以有拜託交通部林佳龍部長以及內政部徐國勇部長，警察方面先做規劃、安排及宣傳，讓國人知道使用新的路，尤其像蘇花改通車，一定給花蓮、台東鄉親更安全、更方便回家的路，希望大家好好使用，但是一開始，尤其年節期間，難免還是會有比較高使用率，還是請大家務必遵守相關的使用規則，一定要安全最重要。

▲行政院長蘇貞昌出席「霜賢峻偉-人間國寶王清霜家族漆藝特展」開幕式。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

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