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武漢肺炎初步鑑定出爐　排除SARS、禽流感…未發現「人傳人」證據

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▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者柯振中／綜合報導

大陸湖北武漢近日爆發不明肺炎，截至目前共有59例患者染病，當地衛生健康委員會也對此展開調查。根據5日的調查結果，這項疾病尚未發現明確的「人傳人」證據，目前已排除是除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）以及中東呼吸綜合症（MERS），詳細鑑定工作仍在進行當中。

武漢市衛生健康委員會指出，這59例病例中，最早的病發時間為2019年12月21日，最晚的則是12月29日，目前已追蹤到163名密切接觸者，正在進行醫學觀察當中。

委員會說明，部分患者為武漢市華南海鮮批發市場的商家，經過初步調查，尚未發現人傳人的證據，也排除是流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）以及中東呼吸綜合症（MERS），詳細病原鑑定、病因溯源仍在進行當中。

▼武漢不明肺炎突然爆發，南華海鮮市場休市。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝紅星新聞）

委員會說，武漢市在國家及湖北省的支持下，已採取全力救治患者、所有病例隔離治療、展開相關病例搜索和回顧性調查以及追蹤密切接觸者等工作，密切接觸者目前仍未出現發熱等異常症狀。

委員會強調，南華海鮮市場已採取休市措施，針對環境進行衛生處置，展開衛生學調查，接下來將配合國家、省會展開病原鑑定及病因溯源，防控工作仍在進行當中。

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