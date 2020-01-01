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林德福批民進黨「民主笑話」　蔡沐霖接受486先生專訪「大談政見規劃」

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▲▼ 林德福參加升旗典禮 。（圖／翻攝自林德福臉書）

▲林德福參加升旗典禮 。（圖／翻攝自林德福臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

2020第一天到來，距離大選也只剩10天，國民黨新北市第9選區立委候選人林德福一早和鄉親參加升旗典禮，12月31日也在臉書上分享他對於《反滲透法》的看法；而民進黨候選人蔡沐霖則是接受團購達人「486先生」的專訪，大談自己未來的政見和規劃。

林德福除了今日一早和中永和鄉親一起在仁愛公園升旗，昨日也在臉書發文，他認為《反滲透法》從提案到通過，前後只花了一的多月的時間，「法條內容諸多爭議，也沒有經過完整討論，只為政治操作的選票考量。」

他表示，民進黨立委人數過半，任何法案最快只要一個月就可以通過，過去有很多爭議議題和法案，進度都是掌握在民進黨手中的，「只是他們要與不要罷了」。他也認為，今日民進黨這麼做，「民主進步黨」這幾個字在黨內的前輩眼中，無非是個「民主的笑話」。

▲▼ 蔡沐霖和486先生有約 。（圖／翻攝自蔡沐霖粉專）

▲蔡沐霖和486先生有約 。（圖／翻攝自蔡沐霖粉專）

另一位候選人蔡沐霖則是接受486先生的專訪，影片中提到，他的專長在於兩岸關係，當初會選擇這個領域，其中一個動機是因為想讓民進黨的各面向更完善，成為一個健全的執政黨，所以才會投入到這個研究領域。

蔡沐霖說，雖然他的興趣是在於兩岸外交國防，但是交通建設、都市更新是永和居民更需要、更重視的，未來他若進入立法院，首2年他將會先解決停車空間不足及都更議題，配合法規和編列的預算，設立立體和地下停車場，成效出現後，之後的第4年再繼續著重於國防安全方面議題。

他也表示，新北市人口很多，桃園市和台中市都在後方緊追，已經沒有時間再繼續耽擱。他認為，現在《都更三法》已通過，加上中央的前瞻基礎建設計畫，在整個法治體系下，新北市一定可以在2年內迎頭趕上，讓永和回歸為一個正常宜居的環境。

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