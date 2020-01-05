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台青西遊記／讓北京貴婦愛上甜點 許少宇：我像一顆被蹂躪的洋蔥

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記者陳政錄／北京報導

「你真的會瞬間像一顆洋蔥一樣被撥開、被蹂躪，然後變回一個全新的自己。」27歲的甜點師許少宇來自台灣，兩年前第一次到北京時，他是美食真人秀的固定班底，短短三個月錄影只要一出門，回頭率馬上爆表；一年後，許少宇回到這座「美麗又現代化的城市」，擔任烘培學院的技術總監，想讓更多人因為他愛上做甜點。

▲▼台青西遊記許少宇。（圖／記者陳政錄攝）

▲許少宇笑稱自己踏上了一條「不歸路」。（圖／記者陳政錄攝）

回想起踏入烘培領域，許少宇坦言以前不愛念書，也不想當一成不變的「上班族」，恰逢台灣推動技職教育，他選擇就讀開平餐飲，培養一技之長，並以感覺「更有趣」的甜點做為主攻項目，很快的在比賽中展露頭角。

「我從開平畢業以後，就一直從事相關行業，包括研發、甜點主廚、原料商的技術指導等」，因緣際會下，許少宇更接到電影角色邀約；只是，人生就像洗三溫暖，由於女主角受傷，電影停拍，許少宇在另謀出路時，受該電影合作的烘培教室邀請，成為所謂的西點老師，「我的教學生涯就是這樣被開啟的。」後來甚至以此為契機，被邀請到北京錄節目《男子甜點俱樂部》。

▲▼台青西遊記許少宇。（圖／許少宇提供）

▲許少宇擅長製作巧克力。（圖／許少宇提供）

「那是我第一次到北京」，許少宇說，當時錄製地點在最繁華的三里屯商圈，我們幾個甜點師負責做甜點給藝人品嘗，發生不少有趣的事情，覺得北京非常現代化，市場也很有趣、值得挑戰。因此錄完節目後，許少宇便決定西進發展。

許少宇坦言，因為市場體量的差異，以他較善於的甜點研發、教學課綱設計來說，大陸的老闆比起台灣，願意投資的成本相對較多，「就算花個幾個億，還是很有機會能夠回收，所以我才會一頭悶的就跑過來。」

▲▼台青西遊記許少宇。（圖／記者陳政錄攝）

▲許少宇西進後，公司位於前門大街的「北京坊」，為新興特色商業街區。（圖／記者陳政錄攝）

隨大陸經濟條件提升，都市生活步調快速，許少宇任職的酥趣學院也瞄準金字塔頂端的客戶，開設菁英課程、專業小班教學，或是提供像健身房教練課一樣，由學員報名後，自行與老師靈活敲定時間上課的客製化服務等。同時，擔任技術總監的他，公司會有一個團隊協助他進行研發、授課、培訓師資，還往直播等新業態發展，「等於內容更多元、發展空間也更大。」

許少宇說，自己的學員裡，不少都是北京的貴婦族群，因為工作辛苦、生活壓力大，希望藉此得到紓解，另外這幾年大陸甜點店越開越多，競爭激烈，也有店老闆前來進修。許少宇說，自己比較擅長的是巧克力，最大的成就感來源，除了技法呈現時學員的驚嘆聲外，更重要的是「我會知道說今天有一批人，他做甜點，是因為我的關係。」

▲▼台青西遊記許少宇。（圖／許少宇提供）

▲許少宇向學員發表甜品。（圖／許少宇提供）

許少宇進一步建議想要西進發展的台青，「來這邊真的是要做好打拼的心理準備，因為你會瞬間的像一顆洋蔥一樣被撥開，然後被蹂躪這樣子。」他強調，大陸企業之所以聘請台籍甜點師，就是看中台灣接觸西點比較早、教學方式比較靈活，但因為「當地人學習速度實在太快」，來了之後除克服兩地文化、用字差異，還得不斷的精進自己，累積作品和履歷，才是比較長久的方案，不然很快就被取代掉了。

對於隻身在外打拼，許少宇提到，感受最深的，常常是我們和家人互相都習慣「報喜不報憂」，有一年聖誕節，「我直到要上飛機前，才知道父親大腸癌正準備開刀，當時我有去質疑過，真的需要為了錢去離鄉背井嗎？」因此在父親康復後，他也對未來規劃許下了幾個承諾，包括多回去看家人，並努力達到自己預設的目標，就能早點回台陪家人，或把他們接過來。許少宇說，「意外和明天，你永遠不知道哪一個會先來」，我們應該把握當下，繼續「刻苦耐勞。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

▲▼台青西遊記許少宇。（圖／記者陳政錄攝、黃麒文製圖）

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