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山路騎車遇彎道！黑衣男「不轉彎」直撞山壁…下秒使出「蛤蟆功」華麗落地

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網搜小組／柯振中報導

台灣的山路相當蜿蜒，開車、騎車稍有不慎，就可能會出車禍。桃園一名網友日前行經山路時，前方有一輛機車正在行駛，不料過彎時對方沒有轉彎，反而直直往山壁撞上，讓他嚇傻下車援助。不過這名網友將行車紀錄器公開後，不少人卻紛紛笑回，「帥一波！失傳已久的蟆麻功重出江湖！」

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」中貼出行車紀錄器的畫面，原先前方的機車騎得好好的，沒想到過彎時沒有跟著轉彎，反而直直向前行，撞上了山壁，連機車都卡在水溝內，讓網友與同車女子嚇傻大喊，「啊！」、「他怎麼了？」

▼男子騎車遇到轉彎時，沒有跟著過彎，反而直接撞上去。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）

請繼續往下閱讀...

▲▼男子騎車撞山壁，下秒蛤蟆功「華麗落地」。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）

依據行車紀錄器畫面，騎機車的男子在轉彎時直直向前行，接著撞上山壁，機車也摔入溝內，接著摔到一旁，沒想到男子伸手相當矯健，在山翻滾一圈，以「蛤蟆」的姿勢跳回路面、華麗落地，看起來一點事也沒有。

眾人看完這段悲慘的車禍畫面，卻感到相當好笑，「抱歉 我笑了」、「還跳起來是怎樣」、「身手矯健，一定是傳說之人」、「最後那個青蛙姿勢！專業」、「這根本武打替身了我跟你說」、「為什麼最後一下要學蛤蟆功跳出來？納悶」、「帥一波！失傳已久的蟆麻功重出江湖」。

▼男撞山後的蛙跳被網友讚爆。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）

▲▼男子騎車撞山壁，下秒蛤蟆功「華麗落地」。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）

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