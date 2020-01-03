▲ 新北板橋黃石二手市集走入歷史，5日最終場畫圖免費抽好康。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

板橋黃石二手市集即將走入歷史！新北市政府於2019年4月啟動市場改造計畫，將黃石市場列為優先改建市場。位於市場2樓的「黃石二手市集」配合改建期程，將於5日辦理最終場次，到活動現場畫下黃石二手市集的身影，即可獲得免費紀念貼紙及摸彩券，氣炸鍋及電暖氣等多樣家電等你來抽。

黃石二手市集位於新北市板橋區黃石公有零售市場2樓，自2013年11月起每週日上午9時至下午4時持續辦理，提供民眾二手物資分享平台，幫助資源永續利用，更不定期舉辦主題活動，帶動假日商圈人潮，成為週末挖寶的好去處，也為當地居民每週交流資訊的熱點。

▲ 黃石二手市集最終場活動，只要繪製圖稿即可獲得紀念貼紙及摸彩券，數量有限，發完為止。

市場處長盛筱蓉表示，黃石市場是市場改建計畫的第一發，「再見黃石二手市集」活動預告整個改建期程的開始，中繼市場的興建也將在1月中啟動，未來的市場採分區分類、生熟分離，將提供更舒適的採買環境。也歡迎民眾一起參加這次的再見黃石二手市集活動，一起留下在二手市集的回憶。

市場處說明，1月5日活動當天，到黃石二手市集免費領取紀念圖稿（每人限1份），於現場繪圖區完成畫作，即可免費領取紀念貼紙1份並參與抽獎活動。抽獎活動將於當日下午3點半抽出，獎項包含氣炸鍋、拍立得、電暖器等。得獎民眾需於抽獎時在現場並出示身分證件領取。更多活動資訊請上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/ntpcemarket/。

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