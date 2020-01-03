伊朗少將被狙殺經過：座車剛離機場　即被導彈炸成碎片

▲伊朗少將、「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

伊拉克當地時間周五(3日)淩晨，美軍在巴格達國際機場附近發動空襲，4枚精密導彈擊中兩輛座車，造成伊朗「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)少將身亡。

外媒隨後披露了美軍這次行動的細節，指出蘇萊曼尼當時甫從敘利亞抵達巴格達機場。他的座車離開機場後不久，即被美軍精準的導彈擊中。

《每日郵報》報導，蘇萊曼尼在3日淩晨剛剛從敘利亞的大馬士革搭機來到巴格達。伊拉克的民兵組織「人民動員組織」副指揮官穆罕迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)當時親往機場接機。

美國一名不願透露姓名的官員表示，當蘇萊曼尼和他隨行人員分別乘坐的兩輛黑色轎車正在巴格達機場附近的一條通路上行駛時，被美軍「MQ-9收割者無人機」(MQ-9 Reaper drone)所發射的4枚導彈擊中。 除了蘇萊曼尼，這次攻擊同時導致了「人民動員組織」副指揮官穆罕迪斯等另外4人死亡。

「人民動員組織」的官員表示，蘇萊曼尼遇襲後被炸成碎片。他們是透殘肢上所戴的一枚大戒指辨認出他的身分。至於穆罕迪斯的屍體，該組織稱還目前沒有找到。

當地的民兵指揮官侯賽尼告訴「路透社」說，蘇萊曼尼跟穆罕迪斯同坐一輛車，這輛車被兩枚導彈擊中，另外一輛車遭遇相同命運。侯賽尼說：「美國的罪犯早一步掌握了車子移動的詳細資訊。」

美國國防部表示，總統川普在美國時間2日上午批准了這次針對蘇萊曼尼的無人機攻擊，並稱這項格殺令是「為了阻止伊朗未來的攻擊」。

伊朗對此事迅速回應。外長札里夫在社群媒體上稱，謀殺蘇萊曼尼是「國際恐怖主義行為」，並且愚蠢地加劇了緊張局勢。伊朗最高領袖哈米尼則表示，殺害蘇萊曼尼的「罪犯」會遭到嚴厲的報復。