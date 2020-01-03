美軍炸死「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼　呼籲美國公民撤離伊拉克

▲伊朗「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國國防部證實在巴格達國際機場的空襲行動當中，炸死伊朗聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），隨後美國國務院對伊拉克的美國公民發出聲明，由於該地區「緊張情勢加劇」，呼籲美國公民盡快離開伊拉克，並且不要靠近駐伊拉克使館，以免遭受攻擊。

▲支持真主黨旅的伊拉克民眾1日攻擊美國駐巴格達大使館抗議。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN報導，美東時間3日凌晨4時左右，五角大廈證實蘇萊曼尼遭到炸死後的幾個小時，美國國務院發出了聲明，呼籲在伊拉克公民盡快離開，尤其不要靠近美國駐伊拉克使館，因為使館在1日才發生被真主黨支持者攻擊的事件。

法國政府也發出警告，呼籲在伊拉克的法國公民，遠離任何有關於伊朗的集會遊行活動，在外行動時也要提高警覺，最好避免在公共場所拍照。

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）



美軍宣布炸死蘇萊曼尼後，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）與伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）都聲明誓言報復，並且讚揚蘇萊曼尼是幫助伊朗對抗恐怖主義的歷史英雄。

中國在得知蘇萊曼尼遭到炸死後的第一反應，是呼籲美國與中東各國克制。中國外交部發言人耿爽表示，中方一貫反對在國際關係中使用武力，主張各方應切實遵守《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際關係基本準則，伊拉克的主權、獨立和領土完整應當得到尊重，中東海灣地區的和平與穩定應當得到維護「我們敦促有關各方，特別是美方保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級」。

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