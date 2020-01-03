無可取代的潛在領導人　蘇萊曼尼外號「伊朗間諜王」

▲伊朗少將、菁英部隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

多次被傳言「死亡」後，伊朗革命衛隊轄下「聖城旅」領導人蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)少將，這回真在美軍攻擊中遇害了。

美國國防部在針對1月3日巴格達機場空襲事件發表的聲明中，證實了此事。聲明中說：「在川普總統指示下，美國軍方採取了果斷的防禦行動。這次空襲旨在威懾伊朗未來的攻擊計畫。」

身為伊朗情報收集和秘密軍事行動的負責人，62歲的蘇萊曼尼贏得「伊朗間諜王」的外號。 他被認為是伊朗最狡猾和最獨立的軍事領袖之一。據稱他還跟伊朗最高領袖哈米尼關係密切，並且被視為伊朗未來的潛在領導人。

美國保守派智庫、 鷹派的「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)執行長杜博維茨(Mark Dubowitz)表示：「23年來，他一直相當於伊朗的聯合特種作戰司令部指揮官、中央情報局局長和真正的外交部長，三位一體。對於伊朗的軍事機構來說，他是無可取代的。」

蘇萊曼尼1957年3月出生於伊朗，父母是農民。據指出，蘇萊曼尼先後當過泥水匠、紡織工和水利機構的承包商。下班後經常在當地體育館練舉重，從此練就強壯的體魄。