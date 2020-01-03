　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

高空墜一顆蘋果！2歲女嬰遭砸「半身不遂」…警一查立刻撤案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高空掉一顆蘋果將2歲女童砸成癱瘓。（圖／翻攝《央視新聞》）

▲高空掉一顆蘋果將2歲女童砸成癱瘓。（圖／翻攝《央視新聞》）

記者柯振中／綜合報導

大陸廣東省東莞市早前發生一起高空拋物案，2歲的女童夢凡（化名）當時在社區中庭被媽媽抱著，突然遭到一顆從天而降的蘋果砸傷，導致半身不遂。沒想到當地警方調查後，竟然做出撤案的處理，讓夢凡的家長氣炸提告，全案目前仍在法院進行審理。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2018年，夢凡被蘋果砸中後，她的父母當場嚇傻報案。警方到場調查，發現社區一樓有許多四散的蘋果碎塊，開始對整棟大樓進行調查。

警方調查後發現，該棟大樓共有將近一百戶，但僅有兩、三戶家中當時有蘋果，其中24樓的住家僅有11歲的女童奇奇（化名）在家，所有人都否認將蘋果丟下樓。原先以為沒辦法抓到兇手，但警方發現，掉落四散的蘋果「是被咬過的」，因此提取了居民的生物檢材，與蘋果上的唾液進行DNA比對。

▲▼高空掉一顆蘋果將2歲女童砸成癱瘓。（圖／翻攝《央視新聞》）

▲奇奇的母親出面說明，女兒否認自己丟蘋果。（圖／翻攝《央視新聞》）

警方指出，比對結果顯示，唾液與奇奇的DNA相同，讓奇奇的母親感到相當震驚。奇奇隨後解釋，由於家中有養一隻狗，平時吃飯、喝水都在陽台，她將蘋果往陽台輕輕一丟，沒想到竟然彈出去了，才會造成這起悲劇。

警方調查後指出，由於事發時奇奇未成年，主觀上是無意的，並非故意傷害的性質，因此依據相關法律規定，做出撤案的處理。而警方的處理讓夢凡的父母氣炸，對奇奇與奇奇的監護人提出民事訴訟，索賠醫藥費、護理費、殘疾賠償金等金額，一共討要人民幣540萬元（約新台幣2330萬元），目前全案仍在審理當中。

ET快訊
黑鷹8死！「排行程的人應槍斃」　張國煒：為何將領全坐同架直升
快訊／鼻酸！沈一鳴家屬悲傷痛哭　蔡英文不捨上前擁抱
陪女友爸媽逛街！他大秀3C知識...「主動刷卡結帳」賺慘
謝忻不倫戀斷炊賣豪宅　親吐「為何愛上阿翔」原因曝光！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高空墜一顆蘋果！2歲女嬰遭砸「半身不遂」…警一查立刻撤案

2港女到訪武漢染不明肺炎！瑪嘉烈醫院隔離治療中

造島神器「天鯤號」首次在大陸境內施工　每小時能挖1.5個足球場大

長江又一物種消失　「中國淡水魚之王」長江白鱘已滅絕

9歲童被拐走　離家34年元旦與母親重逢...父已在淚水中辭世

網購年貨給父母！妻子一聽氣炸「家門前飆罵」：不退別進門…他低頭拭淚

年終發「860萬湖景房」！超狂公司「裝潢費房貸全付清」...員工拎包嗨入住

夫妻激動大吵！母「想一起走」9樓丟下...2歲兒子當場慘死社區廣場

武漢不明肺炎增至44例「重症11例」　追蹤觀察121名密切接觸者

長江10年禁漁！生物完整性指數達「無魚」等級　盼魚重新休息繁衍

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

馬麻結婚「丟扇離開」阿金緊緊跟隨 叼扇目送禮車面露不捨：要幸福喔！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

高空墜一顆蘋果！2歲女嬰遭砸「半身不遂」…警一查立刻撤案

2港女到訪武漢染不明肺炎！瑪嘉烈醫院隔離治療中

造島神器「天鯤號」首次在大陸境內施工　每小時能挖1.5個足球場大

長江又一物種消失　「中國淡水魚之王」長江白鱘已滅絕

9歲童被拐走　離家34年元旦與母親重逢...父已在淚水中辭世

網購年貨給父母！妻子一聽氣炸「家門前飆罵」：不退別進門…他低頭拭淚

年終發「860萬湖景房」！超狂公司「裝潢費房貸全付清」...員工拎包嗨入住

夫妻激動大吵！母「想一起走」9樓丟下...2歲兒子當場慘死社區廣場

武漢不明肺炎增至44例「重症11例」　追蹤觀察121名密切接觸者

長江10年禁漁！生物完整性指數達「無魚」等級　盼魚重新休息繁衍

墜毀現場尋獲「三星公事包」　疑裝有沈一鳴手機、加菜金紅包

踩到金管會紅線！　街口「託付寶」有規避監理問題

SBL／回桃園首戰奪勝　璞園開胡教頭嘆先發沒精神

主人離世！小黃貓「陷入悲傷」脫水體溫高　靜坐墓前引4.7萬網友淚讚

新店三民路旁國有土地綠美化　新北增加鄰里綠地空間

軍人泰山崩於前色不變！曹進平走進急診室　還向記者彎腰道謝

中職／味全龍6日展開重訓營　羅嘉仁等40人參加

坐南港車站月台18秒後落下！女遭區間車撞飛10m亡　台鐵人員被起訴

快訊／鼻酸！沈一鳴家屬悲傷痛哭　蔡英文不捨上前擁抱

快訊／點燈追思殉職將士！蔡英文不捨：代表國家跟他們說聲謝謝

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

大陸熱門新聞

阿嬤藥店暈倒！老闆CPR救她竟挨告

3位辣模在酒店慘遭割喉亡！兇手竟是他

丈夫結紮2次！1年後人妻竟懷孕了

超商拉麵爆炸！他整臉灼熱：看不到東西

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

網購年貨給父母！妻子一聽氣炸

武漢不明肺炎增至44例　「重症11例」121名追蹤觀察

大樓「狂燒29層」消防車被堵　路人合力翻車

夫妻吵架互相拉扯…失手讓4歲兒14樓墜下亡！

超狂公司年終發「860萬湖景房」

丈夫驚見「妻慘死家中」…14歲女兒也遭殘殺

和男友吵架…女孩約網友見面慘失身

8個數字都一樣…超狂「手機號碼」1700萬賣出

乳房有腫塊！40歲女「拔罐+按摩」卻變癌末

更多熱門

相關新聞

郭明錤：歌爾聲學可望接AirPods Pro代工單

郭明錤：歌爾聲學可望接AirPods Pro代工單

AirPods Pro從一開賣就大缺貨，掀起全球搶購風潮。根據《MacRumors》報導，天風國際分析師郭明錤日前發表最新報告指稱，蘋果為了解決AirPods Pro供不應求的情況，將改組目前的供應鏈。

娃娃車狗屋丟一旁　汪癱瘓遭棄無助哀鳴　

娃娃車狗屋丟一旁　汪癱瘓遭棄無助哀鳴　

App Store有故事！竟是非蘋果員工想出的點子　還把網址讓給賈伯斯

App Store有故事！竟是非蘋果員工想出的點子　還把網址讓給賈伯斯

外媒：iPhone實現無瀏海　關鍵在屏下指紋辨識

外媒：iPhone實現無瀏海　關鍵在屏下指紋辨識

日嫩媽沒錢　浴室產女過新年等死

日嫩媽沒錢　浴室產女過新年等死

關鍵字：

蘋果癱瘓女嬰撤案

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

即／台中拖板車+貨車翻覆　1男1女命危搶救中

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

小彬彬欠債800萬「4個月暴瘦21kg」！　日夜酗酒中毒…兒子氣炸翻臉

人妻玩遊戲戀15歲國中生　嘿咻14次

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面