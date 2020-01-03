高空墜一顆蘋果！2歲女嬰遭砸「半身不遂」…警一查立刻撤案

▲高空掉一顆蘋果將2歲女童砸成癱瘓。（圖／翻攝《央視新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣東省東莞市早前發生一起高空拋物案，2歲的女童夢凡（化名）當時在社區中庭被媽媽抱著，突然遭到一顆從天而降的蘋果砸傷，導致半身不遂。沒想到當地警方調查後，竟然做出撤案的處理，讓夢凡的家長氣炸提告，全案目前仍在法院進行審理。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2018年，夢凡被蘋果砸中後，她的父母當場嚇傻報案。警方到場調查，發現社區一樓有許多四散的蘋果碎塊，開始對整棟大樓進行調查。

警方調查後發現，該棟大樓共有將近一百戶，但僅有兩、三戶家中當時有蘋果，其中24樓的住家僅有11歲的女童奇奇（化名）在家，所有人都否認將蘋果丟下樓。原先以為沒辦法抓到兇手，但警方發現，掉落四散的蘋果「是被咬過的」，因此提取了居民的生物檢材，與蘋果上的唾液進行DNA比對。

▲奇奇的母親出面說明，女兒否認自己丟蘋果。（圖／翻攝《央視新聞》）



警方指出，比對結果顯示，唾液與奇奇的DNA相同，讓奇奇的母親感到相當震驚。奇奇隨後解釋，由於家中有養一隻狗，平時吃飯、喝水都在陽台，她將蘋果往陽台輕輕一丟，沒想到竟然彈出去了，才會造成這起悲劇。

警方調查後指出，由於事發時奇奇未成年，主觀上是無意的，並非故意傷害的性質，因此依據相關法律規定，做出撤案的處理。而警方的處理讓夢凡的父母氣炸，對奇奇與奇奇的監護人提出民事訴訟，索賠醫藥費、護理費、殘疾賠償金等金額，一共討要人民幣540萬元（約新台幣2330萬元），目前全案仍在審理當中。