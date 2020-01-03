今年實現iPhone「無瀏海」？外媒：關鍵在螢幕下指紋辨識技術

▲外媒指出，目前沒有確切報告顯示蘋果今年將摒棄Face ID並在螢幕下嵌入自拍鏡頭。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果一直夢想推出一款真正的無邊框iPhone。蘋果前設計長艾夫（Jony Ive）曾描述，未來的iPhone將朝著「看起來像一塊玻璃」的方向前進。而最新消息指出，這款完美iPhone最快可能在今年推出，而關鍵則在螢幕下指紋辨識技術。

先前一些報導曾暗示，蘋果打算將Touch ID感測器嵌入螢幕中，同時保留足夠瀏海或邊框放置Face ID，以此做為一種折衷的「妥協方案」。而天風國際證券分析師郭明錤於去年8月發布的報告中則稱，這款包含了雙重生物特徵辨識的iPhone將於2021年面世，但在此之前蘋果仍得克服許多難題。彭博隨後也發布報導呼應了這種同時提供Face ID和嵌入式Touch ID的想法，不過該報導認為最快能在今年看到。

不過在此之前，三星已經間接證明了螢幕下指紋辨識技術有難度。三星在去年2月推出的Galaxy S10系列機款，便爆出其嵌入式指紋辨識存在嚴重缺陷。Galaxy S10採用了超聲波指紋辨識技術，於去年10月遭爆只要貼上塑膠材質的螢幕保護貼，誰都能輕易解鎖手機，為了用戶的資產安全，當時更有部分銀行暫停該機款的指紋登入功能。

三星隨後向登記超音波指紋數據的Galaxy S10系列及Note 10系列機款發送系統更新來解決這個問題，但三星也承認，其指紋辨識並非「完全」安全的。

日前科技網站《LetsGoDigital》引述《工商時報》報導，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，蘋果iPhone的螢幕供應商正在積極開發無瀏海的全螢幕，最快今年就有一款新iPhone將移除Face ID、或改採螢幕指紋辨識，2021年的三款新iPhone更可能全採螢幕指紋辨識技術。

《LetsGoDigital》也揭露了日本專利局（JPO）於去年12月23日發布了一組蘋果專利照片。當中顯示著未來的iPhone將會沒有瀏海與Face ID。取而代之的是，在螢幕下整合了指紋辨識感測器，與一組螢幕下拍攝鏡頭，所有必要的零組件都會被藏在螢幕底下。

對於上述的報導，《9to5Mac》指出經由銀行的報告而得出的基礎結論較脆弱，「該銀行可能只是根據較早期的報告進行推測，而非擁有確切的證據。」《9to5Mac》認為，2020年在iPhone螢幕下添增指紋辨識並非不可能，但要在今年看到蘋果摒棄Face ID並在螢幕下嵌入自拍鏡頭則不太可能，不過毫無疑問的是，這仍是蘋果的長遠目標。

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