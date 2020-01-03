App Store誕生故事曝光！竟是非蘋果員工想出的點子　還把網址讓給賈伯斯

▲App Store為蘋果帶來巨大收益。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

外媒TechCrunch報導，為蘋果創造巨大收益的軟體商店「App Store」，其實並不是蘋果公司員工想出來的名稱，是賈伯斯把它發揚光大。

雲端客戶關係管理軟體Salesforce的CEO貝尼奧夫（Marc Benioff），寫了一本新書《開拓者》，其中，提到了App Store誕生的故事。

2003年，雲端客戶關係管理軟體Salesforce的CEO貝尼奧夫（Marc Benioff）在與賈伯斯（Steve Jobs）會面後，提出了將公司的軟體生態系統稱為「AppStore」的想法，當時貝尼奧夫甚至註冊了網域AppStore.com；而蘋果的App Store則是在2008年才出現。

當時，貝尼奧夫和自己公司的其他兩位高階主管前往加州與賈伯斯會面，賈伯斯在那次會面上告訴他們，Salesforce需要開發一個雲端軟體生態系統，才能發展成一間大公司。於是，貝尼奧夫就想到讓世界上任何地方的開發人員都可以在Salesforce平台創建自己的應用程式，並將它們放在網路上，讓用戶隨時都能下載的方法。

他當時就想到了「App Store」這個名字，第二天便註冊了AppStore.com這個網域名。但客戶雖然喜歡這個概念，卻不喜歡這個名字，貝尼奧夫只得在2006年以AppExchange.com這個網域名推出這個項目。

直到2008年，貝尼奧夫再次被邀請到加州參加一個iPhone相關活動。賈伯斯才告訴他說：「我給你們App Store。」貝尼奧夫一直將賈伯斯看作其導師，為表達感激，於是把AppStore.com的網域名讓給了賈伯斯。

貝尼奧夫曾是蘋果的員工，1984年曾在蘋果公司Macintosh電腦部門實習，之後先後在蘋果和甲骨文任職，才創建了Salesforce。

十年後，蘋果公司將App Store發展成一種獨特的商業模式，讓用戶們能夠接觸開發者們的創意作品，且後者也能從中獲取報酬。在這個生態模式中，也衍生了許多偉大的公司。

App Store最初只提供約800個應用程式，但蘋果表示App Store上線後第一週的下載量仍突破千萬次。





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