碩博士運用科技栽種　桃園草菓農場草莓食在安心

▲留美碩士李弘吉(左)和交大博士馮智敏(右)兩人，運用大數據分析，種植出無農藥及生長激素的鮮甜草莓。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

留美碩士李弘吉和交大博士馮智敏兩人，因對農業生產有著共同理念及理想，以科學化的實驗設計，搭配統計分析，於年餘內完成大數據分析，在桃園觀音休閒農業園區，闢建溫室草菓農場，種植出無農藥及生長激素的鮮甜草莓，要讓民眾食在安心；草菓農場鮮甜草莓3日起上市，歡迎民眾來農場體驗採草莓樂趣。

▲鄭文燦市長肯定草菓農場運用科技種安心吃草莓。（圖／記者楊淑媛攝）



草菓農場的2位創辦人-李弘吉和馮智敏，都是從小在都市長大的年輕人，居住板橋的李弘吉，是美國紐約大學財務碩士；居住新竹的馮智敏，則是交通大學機械博士。兩人對農業生產有著共同理念及理想，發現自己的孩子離大自然越來越遠，在一次的聚會聊天中，有感追尋餐桌上的食物來源，可以陪伴孩子親近自然，教育孩子珍惜食物，清楚食物的生產過程，並遠離食安風暴。

▲馮智敏是交大博士，種植出無農藥及生長激素的鮮甜草莓，讓他感到農業是良心事業。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，兩人萌生無農藥栽培的經營理念，決定以種植出無農藥及生長激素的草莓為目標，讓這個號稱農藥使用最多的作物，能夠以不同的面貌重新呈現，也讓酷愛吃草莓的「草莓族」吃的安心和開心。

▲草菓農場的草莓，採二層立體式高架栽培。（圖／記者楊淑媛攝）

為了補足草莓栽培的專業知識，李弘吉與馮智敏從北到南四處請益，期間去了許多草莓農場，也獲益於桃園改良場的指導，甚至遠到國立屏東科技大學請教。然而，他們四處拜訪的收穫，卻猶如諸子百家齊鳴，各地的專業農友，皆有自己不同的見解；所幸經由他們細心統整、規劃及科學化的分析，並依據桃園改良場的專業建議，最後他們自行規劃了10組不同的栽種方式。以科學化的實驗設計，搭配統計分析，將原本需要多年栽種時間才能累積的經驗，以1年多的時間完成大數據分析，建立他們自己的栽培經驗數據。

草菓農場也因觀音休閒園區發展，而投入與林家古厝攜手合作，發展休閒園區的特色產業，目前農場的設施高架栽培面積已經達到了2,100坪。農場地面有別於其他栽培業者，地面鋪設白色雜草抑制席，植床旁也以白色反光布增加光照，讓消費者一進場區感覺明亮且乾淨，白色反光布也讓草苺轉色更加均勻。

栽培方式採二層立體式高架栽培並採自動化養液灌溉系統，具有提高栽培密度及省工栽培等優勢；栽培期間透過通風、天窗及捲揚系統調節室內溫溼度，並運用生物防治及有益微生物等資材進行病蟲害管理，大幅減少病蟲害發生；植株生育管理採自動控制水分及養分管理技術，提高草莓生育及產量，進而達成無農藥栽培草莓的目標。

草菓農場除了產銷履歷的抽驗外，也自主送驗SGS，確認農藥零檢出外，也確認無生長激素添加，種植過程的透明化，是他們的自我要求，歡迎大家來農場親身體驗，陪著他們工作一小段時間，享受種植草莓樂趣。

草菓農場的下一步就是瞄準智慧農業及電子商務，現階段已運用自身專業領域完成草?農場官網平台建置(https://farmertimex.com.tw)，並累積許多網購會員。未來他們希望的農場管理可透過智慧化管控，搭配電子商務行銷，農場內開放觀光採果及教學等，能讓管理者更有效率種植出無農藥作物，也讓消費者不管是網購或自行採果都能吃的安心。

►就算爬到樹上！妳還是很美