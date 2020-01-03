麻辣鍋喝一碗熱量400大卡　避開兩大地雷吃火鍋健康瘦

▲想減肥也能靠吃火鍋健康瘦，慎選鍋底和避開地雷食物，把總熱量掌握在800大卡。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

台灣人一年四季都喜歡吃火鍋，尤其農曆春節進入倒數階段，想吃熱呼呼的火鍋團圓圍爐，但又怕吃太多熱量超標該怎麼辦？其實只要慎選鍋底和避開地雷食物，吃火鍋也能健康瘦。

不過揪團開鍋時，菜單上各式口味的鍋底不免會落入選擇障礙，最常見的就包含蔬菜清湯鍋、酸菜白肉鍋、麻辣鍋等鍋底，根據《食力》指出，選對鍋底是吃火鍋的第一招，除了挑選美味度之外，還要多考量營養成分，選擇以新鮮食材熬煮的鍋底一定比香辣濃郁的湯頭來得健康。

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像是蔬菜清湯鍋，是以蔬菜湯為湯底，加入海鮮、肉片和新鮮蔬菜是最健康的，酸菜白肉鍋則是烹煮久了，酸菜越煮亞硝酸鹽會釋出越多，所以想要喝湯最好一開始就喝，而麻辣鍋的辣油油脂高，約莫1大碗量（400毫升）約400大卡，等於半個便當，不建議喝湯。

臺安醫院劉怡里營養師曾提醒：「人體一天攝取的鈉含量在2400毫克(mg)之內， 等於是6克(g)的鹽。」可能多喝兩碗湯一餐鈉含量就超標了，當火鍋放入加工製品越多，相對鈉含量也會增加，所以外食火鍋盡量不要喝湯。

接著仔細看一下火鍋菜盤，是不是會發現會有南瓜、芋頭、玉米等配料，其實就跟白米飯一樣屬於澱粉為主的主食，若不想吃掉雙倍的飯量，可以乾脆不點白米飯，單純吃根莖類食物即可。另外，減肥的頭號敵人之一就是火鍋料，光是3到4粒就有100大卡，絕對要記住以下熱量排行，丸類大於餃類，最後是蟹味棒、魚卵卷等。

至於肉肉控也要克制，配料有出現豆腐或豆皮等製品，肉類點一盤兩人分享比較好，總熱量掌握在800大卡上下，就不怕吃火鍋會變胖。