建中、松山雙胞胎交換制服上課　「髮型不同」破功...慘被記警告處分

▲建中、松山雙胞胎換校上課。（圖／Meteor 社群平台提供）

記者崔至雲／台北報導

雙胞胎互換身分到對方學校上課會被發現嗎？分別就讀建國中學和松山高中的一對雙胞胎兄弟，前陣子兩人竟突發奇想的想嘗試交換學校，體驗不同生活，但才換校的第一天，就被同學及老師發現，就讀松山高中的哥哥因校方認為違反曠課、代考及讓校外人士入校等三項，因此被記警告一支。

此事發生在去年12月2日，雙胞胎兄弟突發奇想，要嘗試交換學校，經過父母同意後，松山高中的哥哥與建國中學的弟弟交換制服，到各自學校交換上課1天，順便觀察是不是會被同學、老師發現，但才交換第一天，就被老師發現，引起師長震怒，松山高中更將哥哥記警告處分。

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▲雙胞胎兄弟近日交換學校上課，在網路上引發熱議。（圖／Meteor 社群平台提供）

此事會曝光，是因原就讀於松山高中的哥哥在網上發文，文中寫到自己與弟弟想要「做件大事」，在哥哥前往建中的路途中因校區太大迷路，索性去電向弟弟求救才找到方向，但才剛坐定位，弟弟好友馬上就從髮型發現他的不一樣，交換身分馬上破功。

針對上述，建中校方證實確實有此事，也在事發後馬上找學生了解狀況，因學生是初犯，且表明不會再犯這樣的事情，因此讀建中的弟弟沒有受到懲處。而松山校方則因該名學生違反了曠課、代考及讓校外人士入校等三項，因此記警告一支。

▲不少網友表示也曾玩過交換身分。（圖／Meteor 社群平台提供）

該事件曝光後，不少網友也表示曾玩過交換身分的學生，有人說他曾去閨蜜的夜輔上課，所有人掩護他，還有蛋糕可以吃。還有人說自己學校有雙胞胎姊妹玩過，而且沒被發現，最後妹妹還考來姊姊的學校。也有不少人羨慕有雙胞胎可以這樣玩。