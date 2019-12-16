呱吉童年萌照曝光！從小渾身戲胞為自己創造舞台

圖文／鏡週刊

「在藝術上我們有影響力，但沒有爬上獨一無二的地位，商業上也不成功，二者息息相關。」他反芻，自己之所以失敗，不是沒天分，而是欠缺專業精神，「不管做藝術家或任何工作都不能任性，就算不是朝九晚五，也要付出相同時間心力不斷重覆做同一件事，才有可能做到最好，我那時缺乏的是這股決心。」

建中同窗丁允恭回憶：「他以前當戲劇社社長很文青，飄飄然活在自己世界，常導一些別人看不懂的戲，顛覆大家想像，後來踏入戲劇界、產業界、政治界，風格很溢出且無法預測，幾乎沒有體制可框限他。」

30歲他參加建中同學會，目睹同儕一個一個飛黃騰達，他不服氣，毅然決定離開劇團，投履歷，輾轉進入戲谷、madhead以及香港迪士尼擔任產品營運，年薪破250萬元，10年間，以「南宮博士」為名，在部落格發表許多遊戲產業評論，大受好評。

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舞台上必須自戀，才能入戲，必須瘋魔，才能成角。劇團好友張碩修說：「他譁眾取寵，很需要被人注意和景仰，20年前，他曾跟我聊未來理想，當時日本綜藝節目流行各種『達人』，他說他的目標就是成為一個達人。」

邱威傑從小渾身「戲胞」，沒有鎂光燈的地方，就自己製造。瀏覽老照片，充斥各種戲劇化的怪表情：在一群孩子裡張大嘴大搖大擺；托腮裝憂鬱小生；穿龍袍戴皇冠故作氣派；14歲打賭輸了，穿上人生第一件女裝；高中演話劇，僅穿一條黑色三角褲上陣……。

每當有人在一旁說太難了辦不到，我就會想何不先做再說。

出生時尿道下裂，他一直對身體自卑，不敢裸體泡溫泉。為了克服障礙，他硬著頭皮去畫室當裸體素描模特兒，「後來人生遇到各式各樣難題，每當有人在一旁說太難了辦不到，我就會想何不先做再說。」 為了克服懼高症，他逼自己學滑雪，「轉彎時，初學者害怕跌倒，會下意識往後仰，但重心一變就轉不過去，然後摔倒，反而身體要往前，加速一口氣把彎轉過去，人越是保護自己，越是會受傷，這其實跟人生很像。」

相較於父親早早放棄夢想，屈服世俗主流價值，邱威傑踏上相反的路，早早投入藝術，在舞台上大鳴大放，40歲更放棄事業，賣掉房子，轉行當YouTuber，又將觸角伸向政治，一次次無限上綱，把表演欲發揮到極致。

「我爸自認是世界上最聰明的人，對這社會的不滿來自於，為什麼成就只有這樣？年紀越大我越可以理解他，好像我們應該可以變更偉大，下一秒又覺得一切好虛假。有個詞叫『仿冒者症候群』，覺得自己的成就都是虛名，別人對你期待過高，其實沒那麼了不起，有一天會重摔到底。我爸在這過程中面臨多重壓力，中年時有點小崩潰，做了很多錯誤決定，導致公司（負債轉賣）；他開始不太愛上班，常鬧脾氣。」這番話像是自我提醒。

越譁眾取寵的人越沒安全感。我發現小茶几擺了一本《人間失格》，書中主人翁不擅社交，害怕冷場，習慣扮小丑逗人笑。原以為邱威傑是太宰治粉絲，可他說，最欣賞的日本作家是安部公房，「我最喜歡《箱男》，重覆看了10遍以上，它有很多隱喻，像荒謬劇，鉅細靡遺描述如果你要住在紙箱裡，該如何設計紙箱，也不斷在講一個人想要不被人看見、但又窺視他人的方式去生存著。」

那天在創黨大會近尾聲，他高舉右手握拳，帶領全體呼口號：「一時創黨一時爽，全家歡樂無法擋。」連唸3次，到第三次臉上浮現青筋賣力嘶吼，台下爆出熱烈歡呼。當主持人宣布圓滿落幕，鎂光燈伴隨人潮退去漸漸黯淡，他低下頭鞠躬致謝，一臉戀戀不捨地，步下了舞台。



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