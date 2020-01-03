人工叫醒服務！淘寶熱銷「單次、包月」都可...每早狂叩10通電話

▲ 人工叫醒服務會在預定時間打電話叫醒買家。（示意圖／記者周亭瑋攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

每天早上從被窩爬起總是相當困難，為了解決這樣的困擾，在「淘寶」等各大購物網站上，就出現一項「人工叫醒服務」。買家能夠任選喜歡的聲音、想要起床的時段，下單付款後，到了預定時間就會接到「叫早員」打來的「morning call」。這項服務推出後，立刻深受廣大「起床困難戶」喜愛，甚至登上熱銷榜單。

根據《現代快報》報導，只要在淘寶上輸入「叫醒」、「晚安」等關鍵詞，就能搜到各種名為「小哥哥小姐姐叫起床鬧鐘、晚安服務」的店家，價格介於5塊人民幣（約新台幣21元）到16塊人民幣之間（約新台幣69元），可以單次呼叫，也提供包週、包月、包年套餐。

▲ 淘寶上許多店鋪提供早上叫醒服務。（圖／翻攝自微信公眾號cityzine）

服務項目包含「叫早」及「晚安」（哄睡）兩種，「叫早」是由店家打電話給學生、上班族或者當天有重要事件的起床困難戶們，提醒他們起床；至於「晚安」則是店家打給有入睡困擾、習慣晚睡的人，與他們睡前閒聊、督促他們睡覺的服務，過程中所有對話、訊息都不涉及任何不健康的內容。

選擇好服務項目與服務時段後，買家在下單前，可以先「試聽」不同叫早員的聲音，也可以特別備註自己喜好的聲音風格、性別，等到預定的叫醒時段，叫早員便會準時撥打第一通電話，提醒買家該起床了，約莫5、6分鐘後，還會再撥打第二通電話，以確認買家是否真的起床、開始刷牙洗臉準備出門。買家必須徹底完成「清醒」，叫醒服務才算結束。

如果買家第一時間沒有馬上接聽電話，叫早員會持續撥打5至10通電話，要是依然未接，買家最後會收到一則早安簡訊，叫醒服務就算結束。對此，店家特別表示，「基本上多數人都會接聽的，因為都特別消費了，不準時起床，那不虧了嗎？」

▲ 叫早員溫暖的聲音，讓起床困難戶不再賴床。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

不少人體驗過叫醒服務後，都紛紛在客戶回饋留言，「小哥哥的聲音好聽，很溫柔，又有耐心。」、「一大早接電話，聽到這麼溫暖的聲音就有精神了，而且小哥哥還會確定我是完全清醒了，非常負責。」、「我晚上一個人睡經常覺得很孤單，所以用了晚安服務，睡前有人鼓勵、陪伴真的很棒！」、「單身久了，有時想體驗一下有男朋友哄睡覺的感覺。有時候一天中遇到了什麼難過的事，能找個陌生人訴說，心情也會好很多。」

對於生活壓力大的現代人而言，這樣有溫度的聲音中為他們帶來了陪伴感、安定感。經營「叫早小鋪」4年的店長維尼醬提到，「每個人都有起床困難的時候，我之所以提供這項服務，只是想可以幫助更多人順利起床而已。我希望能留住初心，帶給大家小而真而美的東西。」

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