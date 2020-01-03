「今晚多8顆閃爍星星」　韓國瑜悼黑鷹意外：他們以另一方式繼續保護國家

▲黑鷹墜機，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難。（圖／ETtoday記者攝）



記者葉國吏／綜合報導

國軍黑鷹直升機2日墜毀在新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難。國民黨總統候選人韓國瑜在3日深夜發文悼念，表示「今晚多了8顆閃爍的星星」、「願生者平安、逝者安息。」

韓國瑜發文「今夜必定是個傷心之夜」。文中指出「聽說人過世之後都會變成天上的星星。今夜多了八顆閃爍的星星，那麼美麗，但仰望時我們卻忍不住眼角酸澀。」

軍人出身的韓國瑜，在臉書發文表示，黑鷹墜機讓國家突然失去8名棟樑，「無數愛他們之人的笑容也一併消失了」。韓國瑜透露，培育出一位優秀將才需要花費許多心血，「多年的訓練、國家的寄望以及自身的毅力，缺一不可，更重要的是還要有令人折服的領導能力」。

▲韓國瑜發文悼念黑鷹意外。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）



韓國瑜：「據我所知，沈一鳴參謀總長十分得人心，儘管是只有一面之緣的士兵也感念他的好，國家失去了他，是無價的損失。」

韓國瑜同時也呼籲，在這舉國哀痛時期需要齊心祈福，請大家不要再妄議無根據的傳言、不要再挑起是非，同時宣布停止3日所有活動，「我只願傷者可以儘快度過大劫，與家人團圓；而逝去的八位英雄，我相信他們也不是真正消失了，他們會以另一種方式，繼續保護國家如同他們在世一樣！」