　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年節美食當前「大不禁」！油切神器最殺限時優惠價195元　小資爽吃不卡油

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

消費中心／綜合報導

還在把對抗體脂當作一輩子的功課，拼命砸大錢買減脂課程、節食餓到頭昏眼花，只為了讓自己代謝更好一點點？現在有一個省錢又有感的好方法可以輕鬆對抗體脂！累積數萬口碑見證的藝人、網紅最愛順暢神隊友「喜樂纖」，歲末年終幫小資族顧荷包，推出最殺限時優惠，只要上各大購物網站都有激省優惠價，計算機按一按發現竟然平均一盒只要195元，揪閨蜜一起享優惠，輕鬆對抗體脂肪hen可以！

喜樂纖 。（圖／品牌提供）

▲許多女生最想問的是享受完大餐如何處理「卡油」問題。（圖／網路圖庫，以下同）

農曆過年即將到來，公司行號尾牙、春酒聚會多，正是健康「卡油」高峰期，不只代謝不順的人狂拉警報，經常應酬、久坐不動的人更要注意。然而，面對美食當前，誰也不想一邊吃一邊擔心大魚大肉吃進肚子出不來，過去許多人只能選擇花大錢買健身課運動、，或者只吃低GI、水煮餐等嚴格控管每一口食物，甚至是透過8小時或晚上6點後禁食的間歇性斷食法，餓到頭昏眼花心很累，只求「暫時」獲得漂亮的代謝率，根本吃力不討好。

喜樂纖 。（圖／品牌提供）

▲美食當前但裡面總是藏了許多油膩膩的脂肪。

事實上，對抗體脂肪、讓身體代謝順暢並非只是為了好看、漂亮，背後最大的隱憂是可能影響健康！還好，現在有代謝神器「喜樂纖」，幫助你對抗油膩膩的食物、吃得安心不掃興。喜樂纖透過降低食物中的油脂及膽固醇，早一步盡量避免形成新的體脂肪。

喜樂纖 。（圖／品牌提供）

▲想要吃的盡興，就必須要有「抗油神器」。

因此，若已積極少吃多動的原則下，代謝仍持續卡關，潘懷宗博士推薦可以考慮尋求具國家認證的喜樂纖，經動物實驗證實，不易形成體脂肪。在嚴謹的營養均衡與熱量控制，以及適當的運動條件下，適量攝取喜樂纖將有助促進新陳代謝。

具有健字號、不易造成體脂肪認證的喜樂纖四大元素：有8張專利背景的山茶花種籽萃取物、日本健康熱銷山苦瓜萃取粉、含豐富兒茶素的特高濃度綠茶萃取物及有飽足感的難消化性麥芽糊精，不易形成體脂肪又不會拉肚子，適合外食族及久坐不動族，一天4顆幫助消化同時不易形成體脂肪，提高代謝效率。

喜樂纖 。（圖／品牌提供）

▲喜樂纖擁有健字號、不易造成體脂肪認證的喜樂纖四大油切元素，讓你不忌口。

擁有破萬口碑好評的喜樂纖，特別推出絕無僅有的超殺優惠，以官網為例，12盒原價16,800元，限時特價只要2,340元，平均一盒只要195元，趁這檔揪閨蜜一起買起來，大家一起享受歡樂年節美食之餘，相互勉勵用代謝神器喜樂纖搭配健康的飲食及運動，歡樂迎接新年新氣象，讓自己新的一年更加順暢有自信。

超優惠價格購買通路哪裡找？
DV官網、MOMO購物、Yahoo購物、東森購物、屈臣氏、康是美等均售。

喜樂纖 。（圖／品牌提供）

ET快訊
建中、松山雙胞胎交換制服上課　一進教室結果慘了
快訊／台北賓館設「0102殉職將士會場」　民眾4日可前往追思
黑鷹副駕新婚卻天人永隔　妻倫敦聞死訊淚崩11字回應了
驚悚影片曝光！男遊客跨年煙火突爆炸「五官被炸爛」慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

保健美容生技添新兵　翔宇生醫送件申請上櫃

用對方法才能事半功倍　民眾指名潘懷宗「降體脂NO.1」

鍾麗緹「喝油」惹爭議？原來是靠它！竟成為纖體神器熱搜字

吃對比吃少重要！年終盤點演藝網紅圈　竟有「800公斤不見了」

87樂團主唱激瘦「30公斤」花半年減肥超值得　網讚台版郭富城

方法對！健康瘦！潘懷宗博士：經動物實驗證實減重16.4%

年節美食當前「大不禁」！油切神器最殺限時優惠價195元　小資爽吃不卡油

【廣編】得恩堂眼鏡視界霹靂！日本原裝「FUJI LENS鏡片」整副配好2,980元

【廣編】TOYOTA X Garena傳說對決　GCS春季職業聯賽力挺年輕世代

大掃除不費力！原來日本人還有這招掃除秘訣　煥然清新迎好運

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

台中平價火鍋主打「自己做麵」 還有爆滿蛤蜊湯底...CP值超高

年節美食當前「大不禁」！油切神器最殺限時優惠價195元　小資爽吃不卡油

【廣編】得恩堂眼鏡視界霹靂！日本原裝「FUJI LENS鏡片」整副配好2,980元

【廣編】TOYOTA X Garena傳說對決　GCS春季職業聯賽力挺年輕世代

大掃除不費力！原來日本人還有這招掃除秘訣　煥然清新迎好運

法雅客、iStore 2019熱銷商品TOP 3大公開　AirPods稱王全年賣破6萬個

T世家有機茶：CP值之王台、美雙驗證綠茶　健康回甘又不傷荷包

伯朗收店資遣員工仍有年終　路易莎 「平價咖啡精品化」市場大震盪

全家蛋炒飯爭霸戰！250%蛋量激增+台南11號米　凱希、牙牙「乩童搖」只為搶試吃

國王中鋒戴德蒙喊「賣我」　遭聯盟開罰5萬美元

想吃！善菓屋、起士公爵「5款草莓聖品」到　草莓生乳酪佐OREO巧克力太邪惡

台新銀展望2020上半年「股優於債」　東奧、5G題材成投資亮點

BIGBANG首度合體好消息：4月站上美國舞台！YG跟著復活

黑盒子曝光！黑鷹墜毀原因靠它解密…指揮官曝直升機外觀：嚴格來說不是很完整

Uber以947億元收購競爭者Careem　積極開拓中東市場

2浪貓「分工」偷肉棒！　善良老闆「不抓包」：難怪一直少

利菁徐小可醉酒風波一年九個月　除夕夜破冰團圓

美軍擊殺伊朗革命衛隊將領　油價應聲飆漲、金價觸及4個月高點

英鎊看漲至1.65美元！策略師：英鎊將成最大交易量幣別之一

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

消費熱門新聞

顧屁屁神器爆買潮　驚傳網友破解

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

學日本人的掃除秘訣　煥然清新迎好運

「平價咖啡精品化」讓市場大震盪

軒尼詩V.S.O.P化身「時空膠囊」！

穿了10年！小7店員偷換新制服了

全家推蛋炒飯250%蛋+台南11號米

AirPods稱王全年賣破6萬個

得恩堂「日本FUJI LENS鏡片」整副配好2,980元

網紅網帥減重最愛限時特價195元

小7鼠年集點加購迪士尼周邊萌翻

台德炒鍋大PK霸主　這鍋完勝！

Sony A9G讓音效大師沉浸聲色空間

洗衣護膚2關鍵　皮膚科醫師揭秘

更多熱門

相關新聞

有機山苦瓜館開幕　徐榛蔚採購以行動支持

有機山苦瓜館開幕　徐榛蔚採購以行動支持

位於花蓮新城鄉康樂村的山苦瓜旗艦館5日舉辦開幕茶會暨產品發表會，縣長徐榛蔚受邀出席剪綵，並在老闆林瑞鵬的導覽下，重新認識有機山苦瓜及蓮藕的栽種方式，更敬佩林老闆對於農業資源永續的用心，並現場採購了多項相關產品，以行動支持有機農業。

山苦瓜Bitter Gourd　外師用雙語推花蓮美

山苦瓜Bitter Gourd　外師用雙語推花蓮美

綠茶別當水喝！3危險小心慢性脫水

綠茶別當水喝！3危險小心慢性脫水

翔宇生醫奪矽谷發明展1金2銀殊榮

翔宇生醫奪矽谷發明展1金2銀殊榮

減肥該喝咖啡or茶？醫揭「激瘦喝法」

減肥該喝咖啡or茶？醫揭「激瘦喝法」

關鍵字：

喜樂纖山茶花山苦瓜綠茶萃取兒茶素

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

黑鷹搜救快速　登山達人陳秋霞立功

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

咳2個月！她爆喘…醫照X光見「肺部滿天星星」：可怕

黑鷹機首墜地後劇烈翻滾　生還關鍵曝

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

更多

最夯影音

更多
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面