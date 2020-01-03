年節美食當前「大不禁」！油切神器最殺限時優惠價195元　小資爽吃不卡油

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還在把對抗體脂當作一輩子的功課，拼命砸大錢買減脂課程、節食餓到頭昏眼花，只為了讓自己代謝更好一點點？現在有一個省錢又有感的好方法可以輕鬆對抗體脂！累積數萬口碑見證的藝人、網紅最愛順暢神隊友「喜樂纖」，歲末年終幫小資族顧荷包，推出最殺限時優惠，只要上各大購物網站都有激省優惠價，計算機按一按發現竟然平均一盒只要195元，揪閨蜜一起享優惠，輕鬆對抗體脂肪hen可以！

▲許多女生最想問的是享受完大餐如何處理「卡油」問題。（圖／網路圖庫，以下同）

農曆過年即將到來，公司行號尾牙、春酒聚會多，正是健康「卡油」高峰期，不只代謝不順的人狂拉警報，經常應酬、久坐不動的人更要注意。然而，面對美食當前，誰也不想一邊吃一邊擔心大魚大肉吃進肚子出不來，過去許多人只能選擇花大錢買健身課運動、，或者只吃低GI、水煮餐等嚴格控管每一口食物，甚至是透過8小時或晚上6點後禁食的間歇性斷食法，餓到頭昏眼花心很累，只求「暫時」獲得漂亮的代謝率，根本吃力不討好。

▲美食當前但裡面總是藏了許多油膩膩的脂肪。

事實上，對抗體脂肪、讓身體代謝順暢並非只是為了好看、漂亮，背後最大的隱憂是可能影響健康！還好，現在有代謝神器「喜樂纖」，幫助你對抗油膩膩的食物、吃得安心不掃興。喜樂纖透過降低食物中的油脂及膽固醇，早一步盡量避免形成新的體脂肪。

▲想要吃的盡興，就必須要有「抗油神器」。

因此，若已積極少吃多動的原則下，代謝仍持續卡關，潘懷宗博士推薦可以考慮尋求具國家認證的喜樂纖，經動物實驗證實，不易形成體脂肪。在嚴謹的營養均衡與熱量控制，以及適當的運動條件下，適量攝取喜樂纖將有助促進新陳代謝。

具有健字號、不易造成體脂肪認證的喜樂纖四大元素：有8張專利背景的山茶花種籽萃取物、日本健康熱銷山苦瓜萃取粉、含豐富兒茶素的特高濃度綠茶萃取物及有飽足感的難消化性麥芽糊精，不易形成體脂肪又不會拉肚子，適合外食族及久坐不動族，一天4顆幫助消化同時不易形成體脂肪，提高代謝效率。

▲喜樂纖擁有健字號、不易造成體脂肪認證的喜樂纖四大油切元素，讓你不忌口。

擁有破萬口碑好評的喜樂纖，特別推出絕無僅有的超殺優惠，以官網為例，12盒原價16,800元，限時特價只要2,340元，平均一盒只要195元，趁這檔揪閨蜜一起買起來，大家一起享受歡樂年節美食之餘，相互勉勵用代謝神器喜樂纖搭配健康的飲食及運動，歡樂迎接新年新氣象，讓自己新的一年更加順暢有自信。

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DV官網、MOMO購物、Yahoo購物、東森購物、屈臣氏、康是美等均售。



