鍾麗緹「喝油」惹爭議？原來是靠它！竟成為纖體神器熱搜字

消費中心／綜合報導

春節期間聚會頻頻、氣氛熱絡，花了很多錢吃大餐犒賞自己，不知不覺在體重計上看到成果肯定大吃一驚！隨著年假結束，鏟肉計畫也要跟著開工，尤其春天來了，夏天也就不遠了，想讓自己在穿著清涼的夏日體態得更好看，現在就要開始努力！因此，各種維持苗條身材的奇招讓網友大感興趣，人人都希望能找到不用忌口就能輕鬆控制體重的纖體神器。最近驚傳年近半百嫁嫩ㄤ的亞洲性感女神鍾麗緹，竟是靠「喝油」排毒維持凹凸有緻身材，引發網友熱議。

喝油out！「蔬暢輕飲」輕鬆無負擔藤黃果是最大功臣

果然，事情不是一般人想的那麼簡單，據了解，類似生酮的喝油法其實只是她嘗試過的一小部份，事實上，鍾麗緹是透過當紅的「間歇性斷食法」控制體重，源自韓國的8/16間歇性斷食法作法不難，一天只吃兩餐，中間間隔8小時，其他16小時則完全不進食，然而斷食期間最折磨人的飢餓感，鍾麗緹便選擇纖體神器「蔬暢輕飲」無痛度過漫漫的斷食時光，最主要能達到理想體態的關鍵原素就是成分「藤黃果」，此成分能明顯增加飽足感，成為網路窈窕成分熱搜字。

▲鍾麗緹靠間歇性斷食法搭配蔬暢輕飲讓飲食控制更有效率。（圖／翻攝自網站）

比起激烈的生酮飲食、排毒果汁、斷醣飲食的營養不均等情形，經常減重不成先把健康弄壞。其實維持好身材可以用更輕鬆的方式達成，女神鍾麗緹最愛的「蔬暢輕飲」以美國專利超級藤黃果含豐富水合檸檬酸（HCA）能提升飽足感，降低對美食的慾望；還有非洲芒果籽可降體脂，加上奇異果酵素、血橙及番紅花萃取等成分，可促進排便及代謝，即使不跟風間歇性斷食，只要餐前30分鐘，免沖泡免吞錠直接飲用，就能達到10倍飽足、200%脂肪代謝、3回合排便順暢的輕盈效果，難怪女神在短時間內大甩10公斤肥肉，恢復美麗窈窕的魔鬼身材力剋幸福肥。

蔬暢輕飲＋喜樂纖 24小時接力輕盈順暢不卡卡

白天學女神鍾麗緹飲用「蔬暢輕飲」，到了晚上還可以搭配「喜樂纖」持續接力。無論你工作壓力大的上班族，下班後最愛吃好料犒賞自己，或是忙於社交生活豐富免不了大魚大肉的應酬族，囤積過多體脂在體內絕對很負擔，也容易威脅健康。

▲潘懷宗從科學角度去檢視並親身試驗。（圖／業者提供）

親身體驗喜樂纖後，有感力挺的潘懷宗博士就表示：「減重最重要的是要減掉脂肪的分量」，天然成分的喜樂纖，從日本綠茶萃取出超高濃度的兒茶素，兒茶素向來是減重中有口皆碑的成分，加速新陳代謝、彌補體質不足，山苦瓜粉末抑制熱量吸收，以及多重專利的山茶花種籽萃取不易形成體脂肪，加上麥芽糊精可增加廢物排除又有飽足感，且經過動物實驗證明，食用8週後可降低14.7%體脂、肝臟脂肪降低23.5%及體重降低16.4%，也因此風靡眾多網紅、藝人，像是女星余苑綺、王瞳、李燕、時尚部落客轟炸機、San珊珊…等。

搭配白天蔬暢輕盈、晚上喜樂纖雙管齊下輕鬆控制飲食，啟動全天候鏟肉大作戰，相信今年夏天來臨前就能完美甩油，實現夢寐以求的窈窕身材，用兩大纖體神器還原天生衣架子的自在神氣！