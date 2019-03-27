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用對方法才能事半功倍　民眾指名潘懷宗「降體脂NO.1」

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瘦身,減肥,瘦子,小蠻腰（圖／Pixabay）

▲減肥只能少吃好痛苦，常常抑制不了嘴饞的慾望，但女明星、名模身材一個比一個窈窕，她們到底是如何辦到的？（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）
生活中心／綜合報導

進入春夏之際，大家天天抗戰甩肉想要展現窈窕身材，但說得容易、做起來卻非常困難，放眼望去女明星、名模身材火辣讓人十分羨慕，她們維持體態的秘密也在各大網路平台被熱議，女星自爆愛用「兒茶素」和「山苦瓜」促進代謝幫助體內環保，陽明大學醫學院藥理學教授潘懷宗也建議，想減重的民眾可選擇抑制脂肪的天然食物，用對方法才能事半功倍，讓體脂漂亮下降！

許多人為了減肥吃足苦頭，從蘋果餐、168間歇性斷食法到魔鬼教練重訓，嘗試各式各樣的瘦身妙招，可怕的還有聽信謠言偏方，不但沒有達到效果反而傷害身體。肥胖對健康影響力大，嚴重會引發心血管、糖尿病等慢性症狀！減肥最痛苦的部分就是「節食」當嘴饞來敲門，鹹酥雞、漢堡薯條和牛排通通都想吞下肚！根據國健署統計，台灣肥胖人口逐年增加，成人過重及肥胖盛行率破4成5，專家指出缺乏運動、偏好手搖炸物是造成肥胖的最大因素，上班族時常久坐久站，容易囤積毒素與脂肪在小腹，要不胖也難。  

俗諺說，「三月不減肥，四月徒傷悲，五月路人雷，六月男友沒，七月被曬黑，八月待室內，九月更加肥，十月相親累，十一月無人陪，十二月無三圍，一月肉更肥，二月不知誰。」經歷這12個月的慘澹日常，減重瘦身不該只是個精神口號，除了控制三餐健康飲食，每周進行規律運動來雕塑體態之外，想全面控管「脂肪」這個致胖因子，不妨參考女星、女模的秘密武器吧！

▲▼健身,女性,運動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼減肥族為了瘦身成功，節食、重訓運動的方式沒拿捏好，常常造成反效果越減越肥。

▲減肥、節食。（圖／）

迎接夏天比基尼　女明星維持性感身材的秘密武器
陽明大學醫學院藥理學教授潘懷宗表示，減重最重要的是要減少脂肪的份量，同時建立正確營養觀念和飲食習慣，做足基本功，進一步可以參考抑制脂肪的天然食物，醫學研究發現，茶葉裡的「兒茶素」能夠維持消化道機能，幫助提升代謝力，防止毒素累積在體內；另外，山苦瓜，內含苦瓜素調節生理機能，降低脂肪吸收。

在演藝圈掀起炫風的「喜樂纖」被女明星與名模推薦，標榜不用挨餓、不用拉肚子！潘懷宗指出，天然的健康食品「喜樂纖」當中綠茶濃度高達98%，另外含有山茶花種籽、山苦瓜萃取、麥芽糊精等優質萃取成分，經動物實驗證明，食用8周後，體脂下降14.7%、體脂下降16.4％，肝臟脂肪則是下降23.5％，抑制脂肪熱量的吸收，很甩過多油脂，感受輕盈的體態感。

▲喜樂纖。（圖／取自喜樂纖官網）

健康甩油甩脂肪　喜樂纖助攻吃出窈窕
想練就女明星的美好體態沒有捷徑，平常養成規律的運動習慣，均衡飲食也是成功的強烈推手。餐餐斤斤計較熱量的日子，每個踏上減肥之路的人都曾經歷，不敢吃太多、晚上餓到胃抽筋，日夜擔心陷入復胖魔咒。性減肥成功不能單靠一招半式走天下，長期抗戰需要多重管道旗下，與其壓抑食慾挨餓，不如培養健康的飲食習慣，從蔬果、肉類、澱粉與蛋白質比例開始調理，搭配運動及保健輔助品，長期下來一定有所改變，健康甩油降低體脂，找回輕盈苗條的體態。

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關鍵字：潘懷宗,減肥,減脂,喜樂纖,蔬暢輕飲,降體脂

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