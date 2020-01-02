洪鴻鈞少將罹難！家人不敢讓93歲老母知道　鄰里相約隱瞞噩耗

記者柯沛辰／綜合報導

黑鷹直升機墜毀烏來山區，導致8人不幸罹難，其中包括國防部情次室助理次長洪鴻鈞少將等高階將領。消息曝光後，洪家人為避免93歲老母親受到刺激，極力隱瞞噩耗，左鄰右舍也相約閉口不談，令人不勝唏噓。

據悉，洪鴻鈞是陸軍官校56期畢業，曾到美國突擊兵學校受訓，2012年晉升少將，有「兩棲蛙人將軍」美名，歷任陸軍花東防衛指揮部參謀長、台東地區指揮部、國防大學陸軍學院院長、管理學院院長、航特參謀長等職務，去年6月接任國防部情次室助理次長。

▲黑鷹直升機墜毀，釀成8死5傷。（圖／ETtoday記者攝）

如今傳來噩耗，洪鴻鈞金城鎮北門老家大門深鎖，家人不願洪鴻鈞93歲老母親受到刺激，特地把電視、電話插頭全部拔掉，不讓老人家接觸外界訊息。左右鄰里聽到消息也難過不捨，相約避談此事，不要讓洪母知道憾事。

據悉，洪鴻鈞是家中長子，有一個姊姊、一個弟弟，雙親經營五金店，但他從小就立志投筆從戎，曾向母親保證不會怕，要在軍旅中求發展。在父親支持下，洪國中畢業後就進入中正預校，期間成績優異。

▲2011年，洪鴻鈞官拜少將，洪母感動不已。（圖／翻攝自國防大學臉書專頁，下同）

2011年，時年46歲洪鴻鈞晉升少將，洪母喜極而泣，在家人陪伴下前往觀禮。洪母受訪時透露，她常常思念在台的愛子，逢年過節還會獨自落淚，想到孩子從軍受苦就很不甘，如今孩子有所成就，親友們都與有榮焉。

當時洪母感動不已，在丈夫靈前哽咽地說，「兒子官拜少將，要給你做老太爺，他終於做到了！」