嚴防非洲豬瘟！違法用廚餘養豬…農委會祭重罰最高300萬

▲有養豬農以長時間超高溫蒸煮廚餘，希望不要廢止廚餘養豬。（圖／記者楊熾興攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（30日）公告國際非洲豬瘟疫情嚴峻，為阻絕其藉由廚餘傳播，修正「可供家畜、家禽、水產動物之飼料」公告及訂定「飼料管理法第二十九條第二款所定使用違法廚餘案件裁罰基準」，未取得廚餘合法再利用資格養豬場，將依違規次數累進加重罰鍰，處分由3萬元起跳，最高可處300萬元罰鍰，籲養豬農民配合防疫政策，避免受重罰。

農委會說明，近1年來，各界及相關行政部門的共同合作，使我國成功阻絕非洲豬瘟疫情入侵，但國內仍有少數養豬場違法再利用廚餘養豬，依現行廢棄物清理法規定，不具廚餘再利用機構資格的違規者，依其廚餘來源分別處1200元至6000元不等的罰緩，罰責過輕，不具嚇阻及杜絕行為效果。

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農委會指出，檢視農政相關法規，修正「可供家畜、家禽、水產動物之飼料」公告，爾後查有養豬場未取得直轄市、縣（市）環保機關核准廚餘檢核再利用之畜牧場，以違反飼料管理法第20條第4款，依該法第29條規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。另農委會也配合公告相關裁罰基準，將依違規次數累進加重罰鍰，依次分別處3萬元、20萬元、50萬元、100萬元、200萬元、300萬元，罰責可謂不輕，請養豬農民切勿以身試法。

▲農委會提醒，已取得廚餘再利用資格者，應依規定將廚餘高溫蒸煮。（圖／記者唐詠絮翻攝）



不過，農委會表示，現階段國內並未禁止廚餘養豬，農民如確有需求，應向畜牧場所在地環境保護主管機關申請檢核再利用核可後，始得可再利用廚餘養豬。農委會強調，此修正相關公告及訂定裁罰基準，是希望農民依法落實取得合法再利用資格後為之。

另外，農委會提醒，已取得廚餘再利用資格者，應依規定將廚餘高溫蒸煮，即中心溫度90°C以上、持續攪拌1小時以上，其目的使動物疫病之病原菌不活化，降低傳播風險。如再有違法使用廚餘者，除請地方政府依前開基準裁處之外，也將轉請環保機關，阻斷源頭（產生源）廚餘之供應來源。

農委會也提，依飼料管理法授權定有「檢舉違反飼料管理法案件獎勵辦法」，凡經檢舉而查獲違反規定案件者，得按查獲案件之裁罰金額，核發20%獎金予檢舉人，並請民眾協助共同監督，主動舉發違法案例。