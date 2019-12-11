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聖誕節送什麼不用愁　小米四款智慧家電新品登台

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼2019小米台灣米家智慧新品溝通會。（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米台灣在2019小米台灣米家智慧新品溝通會上一口氣推出了四款新品。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

小米台灣今（11）日舉辦「2019小米台灣米家智慧新品溝通會」，一口氣推出號稱清潔小怪獸的「米家手持無線吸塵器Lite」、廚房好幫手–「米家調理機」、兩款電動牙刷–「米家聲波電動牙刷T500」和「米家聲波電動牙刷T300」，以及趕在年節前夕加碼的「米家掃拖機器人1C」，四款備受期待的智慧家庭新品，於年末一次亮相，歡迎用戶前往小米台灣官方授權販售通路體驗與選購；如果還在煩惱聖誕節該送另一半什麼禮物，或許可以參考看看小米的新品。

「米家手持無線吸塵器Lite」擁有10W轉的高性能無刷馬達，提供120AW吸入功率，雖然是無線手持式吸塵器，但是這款吸塵器可提供持續60分鐘使用時間，同時配備多款刷頭選擇，能因應不同的清潔需求。米家手持無線吸塵器 Lite售價為4,995元，於明（12）日中午12點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子開放限時預購，另於12月17日在上述通路正式開賣。

▼米家手持無線吸塵器Lite可提供持續60分鐘使用時間。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼2019小米台灣米家智慧新品溝通會。（圖／記者邱倢芯攝）

廚房是居家環境中重要的一環，小米台灣本次也引進了「米家調理機」，其號稱擁有大功率銅線馬達，搭配電解工藝製作的301不銹鋼6葉刀頭，在小巧的機身中擁有強勁的攪拌能力；採用易於沖洗的外螺紋刀座，輕鬆清除食物殘渣，簡易操作增加用戶使用頻率。米家調理機售價新台幣895元，於12月17日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子正式販售。

除了要注重居家清潔之外，口腔的清潔也是相當重要；這次推出的米家聲波電動牙刷 T500和T300就可維護良好口腔清潔的智慧助手，同樣搭載第二代高頻震動磁懸浮聲波馬達，具備230gf•cm扭矩力輸出，採用無鏽無金屬刷頭，清潔更加衛生高效。米家聲波電動牙刷T500可個性自訂潔齒方案，根據個人生活飲食習慣，透過米家App自訂刷牙模式，並查看專屬潔牙報告。

▼小米台灣一次推出了兩款電動牙刷。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼2019小米台灣米家智慧新品溝通會。（圖／記者邱倢芯攝）

而米家聲波電動牙刷 T300具備標準模式及輕柔模式兩種模式供選擇，簡單貼心、輕鬆護齒。米家聲波電動牙刷 T500售價新台幣$995元、米家聲波電動牙刷 T300售價新台幣$545元，於12月17日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子同步開賣。

小米台灣這次也引進了米家掃拖機器人1C，其擁有高速視覺導航系統、15種感應器輔助定位，可清楚規劃清掃路線，同時具備2500Pa 超大吸力無刷馬達，提供4檔吸力模式調節，搭配全自動智慧電控水箱，掃拖地面各類污物。透過米家App還可進行遠端遙控、預約清掃等智慧操作，輕鬆享受安全清潔的品質新生活。米家掃拖機器人1C 售價新台幣6,595元，將於12月23日12點起於小米商城mi.com與小米之家搶先開放預購，預計於2020年一月底前全面開賣。

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