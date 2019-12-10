　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

NCC手機認證多一張切結書　恐讓小米、realme新機上市生變

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼華為,HUAWEI,Mate 30 Pro。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲NCC先前發現，有部分陸廠手機偷偷將手機來電顯示改成「中國台灣」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

先前通傳會（NCC）發現，有部分陸廠手機偷偷將手機來電顯示的「台灣」或「中華民國」改成「中國台灣」，因此特別發出公告指出「NCC要求手機及平板產品之認證必須切結產品電子資訊中有關『台灣』之標示務須正確顯示」；而現在傳出，因為NCC要求全數手機廠在進行認證前，都得先切下切結書，要求有正確的標示，進而讓華為Mate 30 Pro在台上市計畫生變，且就連小米Note 10與realme X2 Pro機型在台灣上市計畫都有可能受到牽連。

事實上，此次的事件一開始是有華為手機用戶發現，手機中的來電顯示、時區設定，以及軟體保固地區等項目，都從原先的「台灣」被改為「中國台灣」，在事件發生後，引起了NCC的注意，並發函給電信業者、華為代理商必須要將是顯示更正，且在更正前都不得在台販售P30 Pro、nova 5T等型號的手機。

隨後，NCC就發出新聞稿指出，「一致性規範，自即日起凡手機及與使用功能相近之平板等二類產品，其申請認證時必須切結有關『台灣』標示之設定等呈現，務須正確顯示。」

NCC還在新聞稿中強調，若有未能落實上述切結措施者，將涉違反「電信終端設備審驗辦法」第20條第1項或「電信管制射頻器材審驗辦法」第22條第1項規定，NCC或原驗證機構將予撤銷手機或平板之審定證明或型式認證證明。

在此一公告發出後，將直接影響尚未在台上市的新機，且無論是任何廠牌都將受到切結書的影響；現在就有消息傳出，原先計劃近期將在台上市的小米Note 10，以及realme X2 Pro2都有可能取消上市。

▼外傳realme X2 Pro有可能會取消在台上市計畫。（圖／取自realme官網）

▲▼realme X2 Pro。（圖／取自realme官網）

對此，《ETtoday新聞雲》記者也實際詢問小米台灣與realme此一傳言是否屬實。小米台灣表示，目前尚未取得總部的回應；而realme則是指出，X2 Pro的上市時程仍待定，目前尚未能確認。

不過有知情人士私下向記者透露，realme X2 Pro在台灣上市的機率可能不大，雖然上市規劃取消不見得與切結書有百分百的關聯性，不過還是有一定的影響程度。

而針對這次認證切結書事件所引發的後續影響，3C達人Tim哥表示，往後在台灣上市的手機恐怕只會越來越少，台灣消費者選擇手機型號的權益將受損，且變相鼓勵消費者透過非正規管道去購買水貨，產品將會無法受到保固。

Tim哥認為，有時候政府的把關機制很「奇妙」，喜歡跟著「自己覺得的潮流風向走」而不是跟著真正科技發展走；因此Tim哥也呼籲NCC，有些事情不要為了擋而擋。

ET快訊
韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」　踢爆暗黑手法專坑觀光客
半夜衝宵夜！車子擋風玻璃「滿布冰裂紋」駕駛崩潰　過來人曝真相
獨／合成韓國瑜淫照只花20分鐘　退役上校轟：綠營什麼事都敢做
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google日曆推超方便新功能　可在日曆間輕鬆移動事件

Galaxy S10 Lite價格無預警被曝　6.7吋大螢幕要價不到2.3萬

NCC手機認證多一張切結書　恐讓小米、realme新機上市生變

iPhone 續航力再攀升？韓廠ITM傳為新iPhone 提供保護電路模組　電池容量可提升

Google更新升級ARCore　讓擴增實境（AR）更生動更真實！

電子郵件可以輕鬆大批轉寄囉！G Suite推出Gmail附加郵件功能　可一次夾帶多封Email

Google Maps 無痕模式推出iOS版！　果粉不用怕行蹤隱私曝光

Apple Store 新開張！蘋果更新程式與圖示　強調新的購物方式將帶給用戶更好體驗

資料只有紙本好麻煩？上傳Google雲端、Line都可幫你秒轉文字檔

凱擘「電視管家」啟動　智慧聲控輕鬆開口看電視

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

Google日曆推超方便新功能　可在日曆間輕鬆移動事件

Galaxy S10 Lite價格無預警被曝　6.7吋大螢幕要價不到2.3萬

NCC手機認證多一張切結書　恐讓小米、realme新機上市生變

iPhone 續航力再攀升？韓廠ITM傳為新iPhone 提供保護電路模組　電池容量可提升

Google更新升級ARCore　讓擴增實境（AR）更生動更真實！

電子郵件可以輕鬆大批轉寄囉！G Suite推出Gmail附加郵件功能　可一次夾帶多封Email

Google Maps 無痕模式推出iOS版！　果粉不用怕行蹤隱私曝光

Apple Store 新開張！蘋果更新程式與圖示　強調新的購物方式將帶給用戶更好體驗

資料只有紙本好麻煩？上傳Google雲端、Line都可幫你秒轉文字檔

凱擘「電視管家」啟動　智慧聲控輕鬆開口看電視

快訊／緊咬楊蕙如案！國民黨動員千人「路過行政院」：消滅網軍東廠

選舉奧步！　民調抹黑張瀚天　警方鎖定1家民調公司追查

海沃德骨折僅休息1個月神速復出　攻14分助隊打爆騎士

她爬上健身器材詭笑　網友批廣告性別歧視「被迫更健康」

逼學弟抽籤幫尻！耕莘專校「男舍暗黑傳統」　受害學生狂CALL家人求救

快訊／智利C-130軍機起飛卻失聯！　機上載有38人

日職／傳承田中賢介改穿3號球衣 王柏融：非常光榮

接受骨髓移殖4年　「精液含捐贈者DNA」他震驚：我好像被取代

狂奔怒喊「殺人魔王」　台灣國陳峻涵丟蔣中正銅像「紅漆袋」...還好沒破

5G釋照起跑！陳耀祥：得標者要有獨立資安維護計畫

3C家電熱門新聞

高階iPhone傳明年起採用無線充電！移除Lightning

紙本資料上傳Google雲端、Line幫你秒轉文字檔

小米可折疊式手機專利曝光！正面全螢幕無瀏海　前置鏡頭可彈出

dynabook日系軍規輕薄上市

三星 S10 Lite 機型提前曝光！將採潛望式鏡頭　外媒評價CP值高

三星Galaxy Note 9 是美國最受歡迎的Android手機

Google Maps 無痕模式推出iOS版！　果粉不用怕行蹤隱私曝光

後繼機款不叫「iPhone SE 2」！　蘋果新機命名曝光

Apple Store 新開張！　蘋果更新程式與圖示　

小米、realme新機上市恐生變

iPhone 續航力再攀升？韓廠ITM傳為新iPhone 提供保護電路模組　

電子郵件可以輕鬆大批轉寄囉！G Suite推出Gmail附加郵件功能

Google更新升級ARCore　讓擴增實境（AR）更生動更真實！

外媒：2020年MacBook Pro將配有Face ID臉部辨識功能

更多熱門

相關新聞

抓到了！北都有線電視少報4萬戶

抓到了！北都有線電視少報4萬戶

證實北都今年10月的實際訂戶數高達9萬7856戶，不僅是台北市最大單一系統，也較其今年第三季申報給NCC的戶數5萬8066多了近4萬戶。北都解釋，因為之前未把「訂寬頻頻優惠有線電視」的訂戶計入有線電視用戶，才有數字上的落差

台灣5G起跑！5大電信競標頻寬今登場

台灣5G起跑！5大電信競標頻寬今登場

網路直播！5G行動寬頻競標10日激烈登場

網路直播！5G行動寬頻競標10日激烈登場

小米可折疊式手機專利曝光！正面全螢幕無瀏海　前置鏡頭可彈出

小米可折疊式手機專利曝光！正面全螢幕無瀏海　前置鏡頭可彈出

中國下令公家機關3年撤換外國電腦

中國下令公家機關3年撤換外國電腦

關鍵字：

小米realme小米Note 10realme X2 Pro華為Mate 30 ProNCC

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面