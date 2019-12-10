NCC手機認證多一張切結書　恐讓小米、realme新機上市生變

▲NCC先前發現，有部分陸廠手機偷偷將手機來電顯示改成「中國台灣」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

先前通傳會（NCC）發現，有部分陸廠手機偷偷將手機來電顯示的「台灣」或「中華民國」改成「中國台灣」，因此特別發出公告指出「NCC要求手機及平板產品之認證必須切結產品電子資訊中有關『台灣』之標示務須正確顯示」；而現在傳出，因為NCC要求全數手機廠在進行認證前，都得先切下切結書，要求有正確的標示，進而讓華為Mate 30 Pro在台上市計畫生變，且就連小米Note 10與realme X2 Pro機型在台灣上市計畫都有可能受到牽連。

事實上，此次的事件一開始是有華為手機用戶發現，手機中的來電顯示、時區設定，以及軟體保固地區等項目，都從原先的「台灣」被改為「中國台灣」，在事件發生後，引起了NCC的注意，並發函給電信業者、華為代理商必須要將是顯示更正，且在更正前都不得在台販售P30 Pro、nova 5T等型號的手機。

隨後，NCC就發出新聞稿指出，「一致性規範，自即日起凡手機及與使用功能相近之平板等二類產品，其申請認證時必須切結有關『台灣』標示之設定等呈現，務須正確顯示。」

NCC還在新聞稿中強調，若有未能落實上述切結措施者，將涉違反「電信終端設備審驗辦法」第20條第1項或「電信管制射頻器材審驗辦法」第22條第1項規定，NCC或原驗證機構將予撤銷手機或平板之審定證明或型式認證證明。

在此一公告發出後，將直接影響尚未在台上市的新機，且無論是任何廠牌都將受到切結書的影響；現在就有消息傳出，原先計劃近期將在台上市的小米Note 10，以及realme X2 Pro2都有可能取消上市。

▼外傳realme X2 Pro有可能會取消在台上市計畫。（圖／取自realme官網）

對此，《ETtoday新聞雲》記者也實際詢問小米台灣與realme此一傳言是否屬實。小米台灣表示，目前尚未取得總部的回應；而realme則是指出，X2 Pro的上市時程仍待定，目前尚未能確認。

不過有知情人士私下向記者透露，realme X2 Pro在台灣上市的機率可能不大，雖然上市規劃取消不見得與切結書有百分百的關聯性，不過還是有一定的影響程度。

而針對這次認證切結書事件所引發的後續影響，3C達人Tim哥表示，往後在台灣上市的手機恐怕只會越來越少，台灣消費者選擇手機型號的權益將受損，且變相鼓勵消費者透過非正規管道去購買水貨，產品將會無法受到保固。

Tim哥認為，有時候政府的把關機制很「奇妙」，喜歡跟著「自己覺得的潮流風向走」而不是跟著真正科技發展走；因此Tim哥也呼籲NCC，有些事情不要為了擋而擋。