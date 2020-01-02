外商保險模範生！英國保誠人壽榮獲「保險品質獎」知名度最高　優等肯定

▲英國保誠人壽總經理王慰慈（右）代表接受頒獎，並與保險局長施瓊華合照。（圖／英國保誠人壽提供）

財經中心／台北報導

《現代保險雜誌》企劃製作的「全國消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司大調查」結果出爐，英國保誠人壽2日榮獲「保險品質獎—知名度最高」獎項優等殊榮，是第27回保險品質獎中唯一獲獎的外商保險公司，其「誠心誠意，從聽做起」與「分紅保單專家」的品牌形象，獲得消費者的支持與肯定。

「全國消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司大調查」透過消費者對壽險公司進行評比與排名，選出「最值得推薦」、「知名度最高」、「業務員最優」及「理賠服務最好」的壽險公司。英國保誠人壽總經理王慰慈從保險局長施瓊華手上接獲「知名度最高」優等肯定。

英國保誠人壽總經理王慰慈表示，英國保誠人壽深耕台灣20年，這次榮獲「保險品質獎—知名度最高」優等殊榮，要謝謝消費者的肯定，「英國保誠人壽一直秉持品牌精神『誠心誠意，從聽做起』，透過傾聽了解客戶的需求，從客戶的角度出發，提供適切的商品與服務。2019年更推出一系列以『WeDO』為主題的品牌形象廣告，傳遞品牌動能形象，以活潑輕快的節奏強調英國保誠人壽源源不絕的行動力。」

除了品牌力持續發酵，身為分紅保單專家的英國保誠人壽也推出多項分紅保險商品，包含適合子女教育規劃的「美滿315」、適合退休規劃與資產傳承的「五五登峰」、「一路勝」、「六代勝」、「傳富世代」與「鑫傳世代」等，滿足台灣民眾在人生各個階段的保障需求，以其獨特的商品特色「分擔風險、紅利共享」，獲得消費者青睞。

英國保誠人壽表示，近年來積極推動數位轉型，以創新精神打造人性化、親民友善的數位平台工具，拉近與深化消費者之間的關係，也推出了保險業界最多元對話管道的智能客服「保寶」，舉凡保單內容、網路投保、保費查詢及理賠等問題皆可諮詢；還首創保險業界的網路投保「保險購物車」，提供方便投保、多元選擇的「碎片化」商品組合，符合年輕世代的使用習慣。

此外，英國保誠人壽也長期投入社會公益，為台灣社會注入能量，推動CHA-CHING兒童理財教育，為台灣小學生的理財知識奠定基礎，也攜手家扶基金會倡議兒保議題與推動星願娃募款活動，幫助家扶兒童心理諮商服務。

英國保誠人壽表示，在台灣持續透過「以客為本」的精神，以長遠的規劃與穩健的經營，透過多個面向，為國人提供多元的保險產品與服務，用行動成就客戶的想望，達到一起好幸福的願景。