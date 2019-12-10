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「退休後最後悔3件事」專家曝光理財5大重要指標：投資收入錢賺錢　累積資產較快

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▲「投資家日報」總監、理財專家孫慶龍。（圖／英國保誠人壽提供）

▲「投資家日報」總監、理財專家孫慶龍。（圖／英國保誠人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

英國保誠人壽發表退休準備調查結果，發現民眾對於預期退休的年齡有逐步往後延的趨勢，而且對預期的退休金準備過度樂觀。問卷調查後，英國保誠人壽於11月30日舉辦樂活退休講座，邀請「投資家日報」總監、知名理財專家孫慶龍分享退休理財的重要觀念，幫助民眾一起在心態上與經濟面為退休做好準備，並搭配數位方式吸收新知，以直播方式與臉書網友互動。

孫慶龍直指，一般民眾在退休後最後悔的3件事情是：未在退休前將負債還清、沒有存夠錢、以及太依賴政府的退休金與福利制度；其中，過度依賴政府的退休金與福利制度正好與英國保誠人壽今年度的調查結果呼應。

英國保誠人壽的退休準備調查報告中，民眾在退休金的準備上對於國民年金／勞退、勞保的期待值高達80.3%，其他依序為股票／基金投資收益為61.3%、保險金規劃56.9%、定存儲蓄54.8%、房租收入13.4%、子女孝親費4%。孫慶龍提醒，退休準備，需要考量各個面向，除了政府退休金制度之外，還是要靠自己積極準備，才能避免落入「下流老人」的局面。

孫慶龍於講座中，除了與民眾分析退休金的主要來源之外，更強調要提高被動收入的重要性。他說，一般所謂的主動收入是人賺錢，是用「兩隻手、兩條腿」賺錢；而投資收入則是被動收入，是「錢賺錢」，相當於有「四條腿」，相對地較能迅速累積資產。

▲存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲到底該如何儲蓄與理財？一直都是民眾好奇的議題。（圖／pixabay）

此外，孫慶龍也強調家庭理財的「5大重要指標」：

1、流動性比率不應過高：流動性比率是指「流動性資產」除以「每月支出」。流動性資產是指在急用下，能迅速變現，而不會損失的資產，如現金、存款、貨幣基金等，應避免比率過高。如果家庭收入穩定，比率3即可；若收入不穩定，比率應在6到8之間，作為生活準備金。

2、負債收入比應在30%以內：負債收入比即是「家庭債務支出」除以「當月收入」，用於償還各種債務支出，占當月收入百分比應在30%以內。如果比例過高，會在發生緊急情況，如失業、醫療，造成財務壓力，甚至「資不抵債」；此外，比例也非越小越好，適度用他人資金創造財富，也是一種理財。

3、盈餘比率越高越好：這指標反映出家庭開支與能夠增加淨資產的能力，數值越大，說明家庭財務狀態越好，家庭可用於投資、獲得現金流的機會也會越多。

4、投資比例最好超過50%：一般而言，投資與淨資產比例在50%以上最好。一個家庭究竟會越來越窮？或是越來越富有？端看這個指標就能一目了然。

5、負債與總資產的比率應小於50%：這個指標是衡量一個家庭綜合還債的能力。若結果小於50%，說明家庭負債比率適宜；如果大於50%，家庭就存在「財務危機」發生的可能。

▲「投資家日報」總監、理財專家孫慶龍（左）與英國保誠人壽行銷長楊繼平合影。（圖／英國保誠人壽提供）

▲「投資家日報」總監、理財專家孫慶龍（左）與英國保誠人壽行銷長楊繼平合影。（圖／英國保誠人壽提供）

講座最後，英國保誠人壽也與民眾分享，如何善用保險作為退休準備的工具，同時喚醒民眾對退休準備的重視，特別設計「彩色退休生活」測驗，結合色彩心理學，讓民眾透過對顏色的喜好，了解適合自己的退休生活方式，進一步進行退休試算，藉以提醒民眾及早為退休做好準備。

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孫慶龍理財講座－一次搞懂退休金規劃秘訣 「退休金該如何準備」、「要多少才夠？」相信是多數人的煩惱之一 身為知名股票分析師及大學財經講師的孫慶龍，以他多年的理財經驗，和保誠的粉絲們分享退休金的規劃秘訣！

Posted by 保誠人壽 on Friday, November 29, 2019
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