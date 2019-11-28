買分紅保單秒變「保險公司小股東」！爽賺長期穩定紅利分配　購入前要評估公司經營

▲許多民眾趁年輕時研究理財工具。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣民眾偏愛購買「分紅保單」，原因是分紅保單可以幫助分擔風險並提供壽險保障，尤其擁有「紅利共享」特色，除了台灣，分紅保單在香港、中國、新加坡、馬來西亞等市場也是近年來的主流保險商品。英國保誠人壽指出，民眾透過「分紅保單」間接參與保險公司的投資組合，就可以購買到投資門檻相對較高的優質私募基金。

多年耕耘美國、亞洲等投資市場的英國保誠人壽投資長陳威宏，分享對分紅保單市場的觀察。他說，根據香港保險業監管局的2017-18年報統計，香港地區的有效個人人壽業務中，分紅保單保費佔有效保單保費的74.3%。

另依據「明德精算顧問」（Milliman consultant）2017年的亞洲保險市場白皮書，統計新契約分紅保單的年繳化保費（APE）佔比，新加坡分紅保單的佔比超過40%，香港高於30%，中國約30%，馬來西亞則高於20%。

綜觀國際壽險市場，陳威宏表示，許多國家壽險公司的主力商品多以「分紅保單」為主，深獲客戶青睞的原因，除了分紅保單可以幫助消費者分擔風險並提供壽險保障之外，最重要的還是紅利共享這項特色。

▲英國保誠人壽投資長陳威宏。（圖／英國保誠人壽提供）

陳威宏解釋，「紅利共享」就是保戶藉由分紅保單，可以分享保險公司的經營成果；當分紅專屬帳戶的投資績效越好，保戶就有機會分享到更多紅利。而保險公司為了強化分紅保單的投資績效，會精選投資績效良好的優質基金經理人，為資產把關，並透過優化機制，嚴格進行篩選與替換。

另一方面，陳威宏也指出，由於一般民眾很難投資到私募基金，即使有機會接觸，進入門檻也相對較高，且優質私募基金一般都吸引投資者蜂擁認購，致使市場上常出現基金公司會反之篩選投資者的情況。也就是說，基金公司通常會評估投資者投入的金額、資產及財力，因此投資者要買私募基金並不一定勢在必得。

陳威宏說，透過分紅保單，一般民眾等於間接參與保險公司的投資組合，可購買到投資門檻相對較高的優質私募基金；這些私募基金的報酬率也相對較高，投資者能有機會達到有效累積資產的效果，並分享到保險公司的投資成果。

以英國保誠人壽為例，其分紅保單專屬帳戶的資產配置大致有60%至75%投資於固定收益的投資標的，如債券；25%至40%投資於高報酬率的標的，如股票、房地產或私募基金。透過專業團隊，適時依據市場狀況及投資績效，調整投資組合，可兼顧長期穩定的收益，同時取得高報酬的投資績效。

▲分紅保單是一種理財的工具，購買要先有正確的認識和觀念。（圖／pakutaso）

觀察台灣市場，根據保發中心每年統計的國人保險滲透度（保費佔GDP比率）呈現逐年攀升，2018年已達20.68%，相當於國人每100元收入就有近21元用於購買保險，其中壽險就佔了95.5%。陳威宏表示，台灣市場壽險種類多樣，有的公司主打保障、有的公司主打投資型商品，而「分紅保單」是兼顧壽險保障與紅利分享的選擇之一。

「對消費者而言，能提供長期保障，又有機會獲得穩定紅利的商品，是考慮近年全球政經環境不穩定因素後的最佳選擇。」陳威宏認為，在選擇分紅保單時，保險公司的經營成果是相當重要的評估選項，尤其必須參考該公司是否有穩健經營的策略、重視法令遵循，或是資產負債管理是否嚴謹等。

陳威宏表示，民眾在進行保險保障以及資產規劃時，不妨將分紅保單列入考量，透過購買分紅保單，投資者就像成為了「保險公司的股東」，一同在公司經營的成果中分到紅利。也就是說，分紅保單除了擁有保障之外，還可以透過保險公司專業的投資策略和精選的投資組合，獲得長期穩定的紅利分配，滿足儲蓄、投資及保障的長遠需求。