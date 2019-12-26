年終獎金準備入袋！選對理財工具「賺飽回饋爽過年」　壽險業再推外幣變額保單

▲年終獎金提早入袋，該如何運用這筆資金才能穩定獲利呢？（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

歲末年終即將到來，明年春節來得早，年終獎金也提早入袋，民眾手邊多出一筆可運用的資金時，到底該如何儲蓄或投資呢？壽險業者建議，也許可以藉此評估參考投資型保險商品，為將來退休生活儲備更多的資源，把年終獎金達到聰明投資，獲得最實際的回饋給未來的自己。

英國保誠人壽表示，關注退休議題時，連續2年進行網路退休準備問卷調查，依據調查結果顯示，「保險」名列國人在準備退休金時的理財工具前2名。因此，針對有多元資產或外幣需求的民眾，特別推出「三五開泰外幣變額壽險」。

根據保單內容，此張投資型保單共有3種投資標的可以選擇，包括全權委託投資帳戶、共同基金、貨幣帳戶。保戶可以依據自身需求及風險承受程度，選擇適合自己的商品，提早為自己和家人規劃退休準備。

▲投資型保單是一種理財的工具，購買要先有正確的認識和觀念。（圖／pakutaso）

英國保誠人壽表示，該保單具備3大特色，可以滿足壽險保障的需求，同時達到聰明投資的目的，幫助保戶輕鬆做好理財及保險規劃。

一、繳費3年，穩健布局

繳費3年即可擁有終身壽險保障，減輕一次付清的經濟負擔。英國保誠人壽表示，無論選擇全權委託投資帳戶由專業投資團隊操作，或是共同基金、貨幣帳戶，皆可透過靈活配置投資組合及完善的風險控管，創造穩健投資效益及降低投資風險。

二、雙重加值，累積資產

該保單享有「特別加值金」與「加值回饋金」的雙重回饋，讓資產累積更具成效。「特別加值金」是以首次投資配置日為基準日，按第1期目標保險費的1%，併同首次目標投資配置金額，依配置比例投入目標保費保單帳戶。

「加值回饋金」則是若按時繳交目標保費，將於第3期目標保險費入帳日及第3、4保單週年日，依配置比例投入目標保費保單帳戶，金額分別以第13至第24、第25至36、第37至48保單週月日的各保單帳戶價值平均值的千分之五計算。

以40歲民眾購買為例，年繳目標保險費3萬美元，第1保單年度即享有特別加值300美元，可以選擇投入投資帳戶進行投資，給保戶最有利的加碼；若民眾按時繳交目標保費，將可於第3期目標保險費入帳日及第3、4保單週年日享有「加值回饋金」，依配置比例投入目標保費保單帳戶，加速實現人生各階段的夢想。

▲許多民眾趁年輕時研究理財工具。（圖／pixabay）

三、美元收付，多元配置

英國保誠人壽表示，該保單也提供有「美元資產」或「美元需求」的保戶於資產配置、保險理財上更聰明的選擇，透過專業基金公司代操，同時搭配多檔精選投資標的，提供民眾穩健投資，創造財富增值的機會。

另外，若保戶購買保單後選擇具有資產撥回機制的全權委託投資帳戶，還可享有「每月資產撥回」，提供穩定現金流。

必須注意的是，「資產撥回」可能由該帳戶的收益或本金中支付，任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；而「資產撥回」後的投資報酬率也可能為負值，並因此造成淨危險保額及相關保險成本的增加。

如有保單帳戶價值不夠扣除保險成本及保單管理費的情形，民眾也要主動了解可透過繳交保險費以維持保單效力及相關給付內容，避免喪失相關權益。

▲到底要如何找到適合自己的理財工具，一直是多數民眾思考的問題。（圖／pixabay）

英國保誠人壽表示，準備退休金最重要的原則就是「持之以恆」，透過有紀律的投入，才能讓理財目標逐步達成；而選擇適切的理財工具就像是完成夢想的加速器。每年固定提撥部分的年終獎金，送給退休後的自己一份大禮，保戶可藉由投資型保單的靈活運用，達到多元資產配置、聰明投資理財，完成人生各階段理財目標。

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