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超商買拉麵「剛下筷卻爆炸」　他整臉灼熱：看不到東西！

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▲杭州一名男子在超商加熱的拉麵突然爆炸。（圖／翻攝自1818黃金眼）

▲杭州一名男子在超商加熱的拉麵突然爆炸。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）

記者劉亭／綜合報導

懶得自己煮或叫外送時，許多人會到便利商店隨便吃一餐。杭州一名徐先生12月27號到超商買了一碗拉麵，由店員協助加熱，準備要吃的時候，雞蛋突然在他臉前「爆炸」，右眼一瞬間看不到。

根據1818「黃金眼」報導，徐先生當天前往全家杭州蕭山望京商務中心店，買了一個14.8塊人民幣（約66.6元新台幣）的豚骨叉燒拉麵，裡面附有半顆雞蛋，請店員協助加熱。

徐先生透露，當時拿到拉麵之後，沒有任何異狀，拆開包裝之後還稍微放了約2分鐘，把它放涼一點，結果剛要下筷子去吃的時候，突然就爆炸了，「當時那半個雞蛋，就炸得粉碎，就在我整個面部」。

▲杭州一名男子在超商加熱的拉麵突然爆炸。（圖／翻攝自1818黃金眼）

「右眼一瞬間就看不到了！」徐先生表示，當時整張臉飛常燙的感覺，後面就看不到了，店員之後帶他去醫院，診斷為眼挫傷。就算過了幾天，徐先生的右眼角上仍有挫傷痕跡，離右眼珠很近。

目前那碗當事拉麵及雞蛋已經由超商回收，徐先生只有一張照片，這款豚骨叉燒拉麵也已經在全家杭州區域所有分店下架了。由於徐先生所座位置位於監視器死角，目前超商也在調查事發原因。

全家杭州蕭山和濱江片區 邢經理表示，「具體的原因，我們還在排查，也請廠商在協助調查，一般來講，如果是切開的蛋，是很少有幾率說爆炸的，這個確實也是個偶然的事件。」

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