2020新北歌廳秀重現當年風華　侯友宜：新北是大家的故鄉　要愛拼才會贏

▲新北市長侯友宜與歌廳秀眾星大合唱「愛拼才會贏」。（圖／翻攝自新北市政府官網）

文／新北市政府觀光旅遊局

2020年第1天，新北市政府晚上在市民廣場，邀請當年紅極一時的秀場老將白冰冰、陽帆、葉啟田、張秀卿和沈文程，以五虎將的陣容重現當年龐大舞群、華麗服裝的歌廳秀現況，不收門票，吸引超過3,000位以上的民眾到場，3小時的表演，全場笑聲不斷。

新北市長侯友宜也和白冰冰等藝人同台，他強調，新北是多元移民社會，有來自台灣各縣市的移居人口，光是去年，新北市就增加了18,000多人，是六都第一名，並以自己為例，他就是從嘉義北上求學，然後一直留在北部成家立業，一路認真工作，就只做一件事「專心的抓壞人」，就像葉啟田著名的歌曲一樣「愛拼才會赢」，雖然，新北市有台灣各縣市、甚至金馬離島的移居民眾，但新北市就是大家的「故鄉」，侯友宜一定會讓新北市成為每一個市民安居樂業、過好日子的好所在。

新北市政府表示，歌廳秀曾是台灣早期娛樂中很重要的一環，當時台灣經濟正開始起飛，演藝產業也蓬勃發展，希望透過「2020新北歌廳」，讓晚輩和長輩一起重溫當年的美好時光。侯友宜更在節目最後與全場民眾一起合唱「愛拼才會贏」，希望大家一起拼出屬於自己的好未來。