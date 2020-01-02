凌子楚怒告「鯤傳媒」抹黑無上限：沒有最惡質，只有更惡質

▲▼凌子楚對「鯤傳媒」提告。（圖／翻攝自Facebook／凌子楚 最清楚，下同）

記者康心禹／綜合報導

無黨籍嘉義市立委候選人凌子楚近日到嘉義市刑大報案稱，網路媒體「鯤傳媒」涉嫌違反選罷法「意圖使人不當選」，他控訴「鯤傳媒」對任何訊息都未經查證，甘作選戰的打手，抹黑無上限，沒有最惡質，只有更惡質。

凌子楚表示，在立委選舉倒數14天之際，「鯤傳媒」未經查證，就引述某立委候選人競選總部副總幹事妻子簡華的臉書貼文，指摘他控訴簡姓女子誹謗名譽，地檢署不起訴處分結果，逕自造謠，說這是法院判決他有前金後謝的事實，這不但與事實不符，也與法律認定的不起訴內容風馬牛不相關。

凌子楚還表示，除了表達他深層的難過外，也只能對造謠者，和未經求證的鯤傳媒提起法律告訴，這就是政黨惡鬥，和惡質的選舉文化。

凌子楚還說，15年前他第一次參與立法委員的選舉，就對政黨惡鬥和惡質的選舉文化深惡痛絕，這也是為什麼從去年開始會堅持走一條完全不一樣的政治路，他堅持堅持做到「公開透明」，一個人、一個網站、一日行腳、無差別的服務，即時的回報，不是從藍綠的動機，而是從解決問題的角度，善用人民賦予他的權柄，用臉書向市民報告。

此案件源於凌子楚日前提告郭男等8人妨害名譽，指郭等人在臉書社團貼文，「指凌子楚爭議不斷，會被重新檢驗，當年選立委，外傳獲某陣營『前金』，還可能有後謝」，而嘉義市地檢署調查後以無積極證據、犯罪嫌疑不足，做不起訴處分。凌子楚表示自己參選立委從沒有收過他人的錢，對這個處分不能接受，他收到處分書後申請再議被駁回後，已送法院一審審理中。

事實上對「鯤傳媒」提告的不只有凌子楚，同為無黨籍嘉義市立委候選人的戴寧，近日也因「鯤傳媒」影射她所讀的臺大-復旦EMBA境外專班課程為中國大陸扶持（親中）的勢力，並透過社群媒體惡意傳播，已構成選罷法中選舉意圖使人不當選，也要對「鯤傳媒」提告。