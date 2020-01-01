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18國40政要籲林鄭制止警暴　港府2300字回應：警方執法克制

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▲聖誕節當天香港爆發警民衝突。（圖／路透）

▲聖誕節當天香港爆發警民衝突。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對來自18個國家的40名議員和政要呼籲香港特首林鄭月娥制止聖誕節期間港警行動的公開信，港府元旦回應，沒有任何示威者直接因為警方的行動而死亡，反而多名警務人員在行動中嚴重受傷，警方不會主動對示威者採取行動，並堅決反對公開信中由國際社會設立國際獨立調查機制的建議。

這片新聞稿長達約2300字，一共分成4段，分別強調「激進示威者的嚴重暴力」、「警方執法行動克制」、「自由與法治」和「拒絕外國干預香港特別行政區事務」。

政府表示，香港自回歸以來，一直嚴格依照《基本法》落實「一國兩制」和高度自治。《基本法》清楚訂明，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。外國政客和團體不應以任何形式干預香港特區的內部事務。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

聲明指出，近月的社會事件已多次令本港陷入混亂和停擺，警方不會主動對示威者採取行動，只會在示威者參與違法活動時才使用適當和相應武力。此外，香港完全有能力自行解決目前的挑戰，並有一套行之有效的機制，透過獨立監察警方處理投訴委員會處理對警務人員的投訴。

聲明寫道，對於公開信中由國際社會設立國際獨立調查機制的建議，這種行為加上以馬格尼茨基制裁作出威脅，嚴重干預香港的管治、自治和國家主權，任何政府都不會容忍或向這種壓力屈服；而政制改革同屬香港特區內部事務，拒絕外國干預。

上述公開信中呼籲行政長官指示香港警務人員克制，尊重和平抗議的權利，以及「在處理任何暴力行為時僅採取相稱措施」，簽署者包括緬甸樞機主教查爾斯·芒博、印尼前總統阿卜杜拉赫曼·瓦希德的女兒、下議院前議長約翰·伯考、英國前外交大臣馬爾科姆·里夫金德爵士等人。

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